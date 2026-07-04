2026-07-04 10:43:24
Η «Super Κατερίνα» κυριάρχησε στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, καταγράφοντας 11.5% στο δυναμικό κοινό και εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση.
Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Breakfast@Star» με 8.2%, ενώ το «Το Πρωινό» σημείωσε 6.9%.
Οι «Αταίριαστοι» κινήθηκαν στο 6.3%, ενώ το «10 Παντού» και η «Pop Μαγειρική» κατέγραψαν 2.8% και 2.3% αντίστοιχα.
Πηγή: tvnea.com
Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Breakfast@Star» με 8.2%, ενώ το «Το Πρωινό» σημείωσε 6.9%.
Οι «Αταίριαστοι» κινήθηκαν στο 6.3%, ενώ το «10 Παντού» και η «Pop Μαγειρική» κατέγραψαν 2.8% και 2.3% αντίστοιχα.
Πηγή: tvnea.com
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