2026-07-04 10:43:24

Η «Super Κατερίνα» κυριάρχησε στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, καταγράφοντας 11.5% στο δυναμικό κοινό και εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση.



Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Breakfast@Star» με 8.2%, ενώ το «Το Πρωινό» σημείωσε 6.9%.



Οι «Αταίριαστοι» κινήθηκαν στο 6.3%, ενώ το «10 Παντού» και η «Pop Μαγειρική» κατέγραψαν 2.8% και 2.3% αντίστοιχα.



Πηγή: tvnea.com



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