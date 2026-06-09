2026-06-09 16:28:53

Κάθε φορά που πλησιάζουμε σε μια ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, η κίνηση μοιάζει μηχανική. Κατεβαίνει η μπάρα, αναβοσβήνει το φανάρι, περιμένουμε. Τι γίνεται όμως όταν η ρουτίνα σπάει από την απροσεξία, τη βιασύνη ή την ελλιπή συντήρηση; Με αφορμή τη 18η Διεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια στις Ισόπεδες Διαβάσεις (ILCAD) στις 9 Ιουνίου 2026, τα δεδομένα έρχονται να μας sidirodromikanea

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