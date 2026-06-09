2026-06-09 16:28:53
Φωτογραφία για Διεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια στις Ισόπεδες Διαβάσεις: Οι ράγες που συναντούν την άσφαλτο κρύβουν θανάσιμους κινδύνους.
Κάθε φορά που πλησιάζουμε σε μια ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, η κίνηση μοιάζει μηχανική. Κατεβαίνει η μπάρα, αναβοσβήνει το φανάρι, περιμένουμε. Τι γίνεται όμως όταν η ρουτίνα σπάει από την απροσεξία, τη βιασύνη ή την ελλιπή συντήρηση; Με αφορμή τη 18η Διεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια στις Ισόπεδες Διαβάσεις (ILCAD) στις 9 Ιουνίου 2026, τα δεδομένα έρχονται να μας sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Συγκινητική παρέμβαση της Μαρίας Ευθυμίου για το τρένο στην εκδήλωση στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Καλαμάτας.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συγκινητική παρέμβαση της Μαρίας Ευθυμίου για το τρένο στην εκδήλωση στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Καλαμάτας.
Τα καλοκαιρινά στοιχεία που μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι όλο τον χρόνο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα καλοκαιρινά στοιχεία που μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι όλο τον χρόνο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σιδηροδρομική ασφάλεια στην ΕΕ: Επτά κράτη-μέλη συνυπογράφουν την πρόταση Κυρανάκη.
Σιδηροδρομική ασφάλεια στην ΕΕ: Επτά κράτη-μέλη συνυπογράφουν την πρόταση Κυρανάκη.
Ελβετία: Ηλιακά πάνελ που ξετυλίγονται σαν χαλί μετατρέπουν τις ράγες σε ενεργειακό σταθμό.
Ελβετία: Ηλιακά πάνελ που ξετυλίγονται σαν χαλί μετατρέπουν τις ράγες σε ενεργειακό σταθμό.
Παγκόσμια Ημέρα Κατά Του Καπνίσματος (31/5)
Παγκόσμια Ημέρα Κατά Του Καπνίσματος (31/5)
31 Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος - Καμπάνια ενημέρωσης από το ΕΛΙΚΑΡ
31 Μαΐου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος - Καμπάνια ενημέρωσης από το ΕΛΙΚΑΡ
Η Δάφνη στις Φακές: όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική επιστήμη και γιατί βάζουμε φύλλα δάφνης στις φακές!
Η Δάφνη στις Φακές: όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική επιστήμη και γιατί βάζουμε φύλλα δάφνης στις φακές!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Συγκινητική παρέμβαση της Μαρίας Ευθυμίου για το τρένο στην εκδήλωση στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Καλαμάτας.
Συγκινητική παρέμβαση της Μαρίας Ευθυμίου για το τρένο στην εκδήλωση στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Καλαμάτας.
Τρίτη, 9/6/2026: Εργασίες ημέρας
Τρίτη, 9/6/2026: Εργασίες ημέρας
Σε φάση ανασχεδιασμού το «Καλύτερα δε γίνεται»...
Σε φάση ανασχεδιασμού το «Καλύτερα δε γίνεται»...
Prime time με γυναικεία δυναμική στον Alpha – Επιστροφές και νέα projects μυθοπλασίας
Prime time με γυναικεία δυναμική στον Alpha – Επιστροφές και νέα projects μυθοπλασίας
Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» κράτησε την κορυφή
Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» κράτησε την κορυφή