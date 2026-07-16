2026-07-16 10:48:30
Φωτογραφία για Τάσος Αρνιακός: Αισθανόμουν στριμωγμένος στον ΑΝΤ1 - Μου δινόταν ήταν 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα
Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης (15/7) ο Τάσος Αρνιακός, παραχωρώντας μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης.

Ο γνωστός μετεωρολόγος μίλησε για την πολυετή του πορεία στην τηλεόραση, τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει, αλλά και τις σχέσεις του με συναδέλφους του στον χώρο της μετεωρολογίας. Δεν έκρυψε, μάλιστα, ότι υπάρχουν συνάδελφοι των οποίων τη δουλειά θαυμάζει, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους τους εκτιμά.

«Το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό, ζηλεύω κάποιους συναδέλφους που έχουν 10 λεπτά, ένα τέταρτο να λένε για τον καιρό», είπε αρχικά ο Τάσος Αρνιακός.

Ο Τάσος Αρνιακός είπε στη συνέχεια: «Δυστυχώς το κανάλι που ήμουν, δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου στον καιρό. Ο χρόνος που μου δινόταν ήταν 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Ενάμιση λεπτό με το μουσικό χαλί στην αρχή και στο τέλος. Αισθανόμουν στριμωγμένος, έπρεπε να πω πολλά πράγματα σε λίγες λέξεις. Και οι λέξεις που θα πω να είναι στοχευμένες».

Πηγή: tvnea.com
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