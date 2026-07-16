Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε χθες το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, με θέμα «Ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης: περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης». Το σχέδιο νόμου θα παραμείνει σε διαβούλευση μέχρι τις 27 Ιουλίου 2026, ενώ το φθινόπωρο θα κατατεθεί στη Βουλή.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου της επαγγελματικής ασφάλισης, ώστε να γίνει πιο απλό, πιο λειτουργικό, πιο προστατευτικό και πιο ελκυστικό για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, για τη φορολογία, που αποτελούσε «αγκάθι» για τους εμπλεκόμενους φορείς, συμφωνήθηκε ότι οι συντελεστές φορολόγησης (σήμερα έως 20% στο ανώτατο πεδίο) θα μειωθούν σημαντικά, αλλά οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν «κλειδώσει» ακόμα, καθώς συνεχίζεται ο διάλογος με τους φορείς.







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