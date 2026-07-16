2026-07-16 11:41:09

Παρουσία του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, Στέλιου Σακαρέτσιου, υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση μεταξύ των Σιδηροδρόμων Ελλάδος και της αναδόχου εταιρείας «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ» για την κατασκευή ενισχυμένης περίφραξης σε τρία κρίσιμα σημεία του σιδηροδρομικού διαδρόμου: στο Θριάσιο, στη Θήβα και στο Ζευγολατιό.Στις περιοχές αυτές καταγράφονται κατ’ επανάληψη περιστατικά μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και sidirodromikanea

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