2026-07-16 10:37:59

Η καινοτομία στην υγεία δεν αφορά μόνο νέες θεραπείες, αλλά νέους τρόπους φροντίδας, συνεργασίας και ανταπόκρισης στις προκλήσεις του μέλλοντος, σημειώνει στο Health & Care ο Γιάννης Κόκκοτος, country lead Greece της UCB.



Γράφει ο Γιάννης Κόκκοτος, country lead Greece της UCB



Τα τελευταία χρόνια, ο χώρος της Υγείας βρέθηκε αντιμέτωπος με πρωτόγνωρες προκλήσεις. Η πανδημία Covid-19 δεν αποτέλεσε μόνο μια υγειονομική κρίση παγκόσμιας κλίμακας, αλλά λειτούργησε και ως σημείο καμπής, αναδεικνύοντας την ανάγκη για πιο ανθεκτικά συστήματα Υγείας, ταχύτερη επιστημονική πρόοδο και ουσιαστικές λύσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο.



Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η καινοτομία απέκτησε μια ευρύτερη διάσταση -πλέον δεν αφορά μόνο στην ανάπτυξη νέων θεραπειών αλλά στον συνολικό μετασχηματισμό του τρόπου με τον οποίο τα συστήματα Υγείας προλαμβάνουν, διαχειρίζονται και ανταποκρίνονται σε κρίσεις. Η αξιοποίηση των δεδομένων, οι ψηφιακές τεχνολογίες, η τηλεϊατρική και τα νέα μοντέλα συνεργασίας μεταξύ φαρμακευτικών, επιστημονικής κοινότητας και πολιτείας απέδειξαν ότι μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του συστήματος.



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