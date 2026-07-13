Πώς ο δημόσιος διάλογος στην Ελλάδα, ειδικά γύρω από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίστηκε από επιλεκτική πλαισίωση και κινδυνολογία, επηρεάζοντας αρνητικά το πληροφοριακό και γνωσιακό περιβάλλον. Η πληροφοριακή και γνωσιακή τρωτότητα ως εθνικές αδυναμίες σε ένα πεδίο υβριδικού ανταγωνισμού, όπου η Τουρκία αξιοποιεί συστηματικά το πληροφοριακό περιβάλλον για στρατηγικές επιδιώξεις. Ανάγκη για ενίσχυση της πληροφοριακής και γνωσιακής ανθεκτικότητας της Ελλάδας μέσω μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής Επικοινωνίας και εκπαίδευσης.

Τα βασικά σημεία του άρθρου

Η δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα συχνά πλαισιώνει τις διεθνείς εξελίξεις μέσα από ένα πρίσμα επιλεκτικής ανάγνωσης και κινδυνολογίας. Αυτό δημιουργεί αβεβαιότητα και απλουστευτική ερμηνεία σύνθετων γεωστρατηγικών εξελίξεων.

Το πληροφοριακό και γνωσιακό περιβάλλον έχει εξελιχθεί σε πεδίο υβριδικού ανταγωνισμού. Οι αδυναμίες του μπορούν να αξιοποιηθούν από έναν αντίπαλο για την άσκηση στρατηγικής επιρροής, επηρεάζοντας τις αντιλήψεις των πολιτών.

Η Ελλάδα πρέπει να ενδυναμώσει την πληροφοριακή και γνωσιακή της ανθεκτικότητα μέσω ολοκληρωμένης Στρατηγικής Επικοινωνίας. Στόχος είναι η ενεργητική διαμόρφωση του αφηγήματος και ο κριτικός τρόπος με τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα.

*Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Π. Μπαλωμένος Πολιτικός Επιστήμονας – Διεθνολόγος

Κατά τη διεξαγωγή ενός ακόμη μεγάλου διεθνούς γεγονότος, όπως η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά μια διαχρονική παθογένεια στον τρόπο που διεξάγεται ο δημόσιος διάλογος στην Ελλάδα....

ximeronews

Διαβάστε Περισσότερα...