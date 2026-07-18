Η σωστή τοποθέτηση του router και η κλίση των κεραιών του είναι από τους πιο απλούς και ανέξοδους τρόπους για να «απογειώσεις» το Wi-Fi στο σπίτι σου. Οι κεραίες δεν στέλνουν το σήμα προς την κατεύθυνση που «δείχνουν» (σαν φακός), αλλά κάθετα σε αυτές (σαν ντόνατ που τις περιβάλλει).

Ανάλογα, λοιπόν, με τη διαρρύθμιση του σπιτιού σου, δες πώς πρέπει να ρυθμίσεις τις κεραίες και πού να βάλεις τη συσκευή:

1. Πώς να ρυθμίσεις τις κεραίες (Γωνίες)

Αν το router σου έχει εξωτερικές κεραίες, ο χρυσός κανόνας χωρίζεται σε δύο βασικά σενάρια:

Σενάριο Α: Μονοκατοικία ή Διαμέρισμα σε έναν όροφο (Επίπεδη διάταξη)

Αν θέλεις το σήμα να απλωθεί οριζόντια σε όλο τον όροφο:

Τοποθέτησε όλες τις κεραίες εντελώς κάθετα (σε γωνία 90° προς τα πάνω). * Με αυτόν τον τρόπο, το σήμα εκπέμπεται οριζόντια, καλύπτοντας μέγιστη απόσταση από δωμάτιο σε δωμάτιο στον ίδιο όροφο.

Σενάριο Β: Σπίτι με πολλούς ορόφους (Μεζονέτα)

Αν θέλεις το σήμα να ταξιδέψει και προς τα πάνω (ή προς τα κάτω):

Τοποθέτησε τη μία κεραία κάθετα (90°) και την άλλη οριζόντια (παράλληλα με το έδαφος, σε γωνία 180°).

Η κάθετη κεραία θα στέλνει σήμα στον όροφο που βρίσκεται το router, ενώ η οριζόντια θα στέλνει το σήμα προς τα πάνω και προς τα κάτω, καλύπτοντας τους άλλους ορόφους.

Σενάριο Γ: Η «μέση λύση» (Γωνία 45°)

Αν το router σου έχει 3 ή περισσότερες κεραίες:

Βάλε τη μία κάθετα (90°), την άλλη οριζόντια (180°) και τις υπόλοιπες σε γωνία 45°. Έτσι δημιουργείς μια «σφαίρα» κάλυψης για κάθε πιθανή γωνία του σπιτιού.

2. Η ιδανική θέση για το Router

Η θέση του router παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο με τις κεραίες. Ακολούθησε αυτούς τους κανόνες:

Βάλτο στο κέντρο του σπιτιού: Αν το βάλεις στη γωνία του σαλονιού δίπλα στο παράθυρο, το μισό σου σήμα θα εκπέμπεται κυριολεκτικά στον δρόμο. Τοποθέτησέ το όσο πιο κεντρικά γίνεται.

Δώσε του ύψος: Μην το αφήνεις στο πάτωμα ή χαμηλά σε τραπεζάκια. Τοποθέτησέ το σε ένα ράφι, πάνω σε μια συρταριέρα ή ακόμα και στον τοίχο (περίπου στο 1,5 με 2 μέτρα ύψος). Τα ραδιοκύματα ταξιδεύουν καλύτερα προς τα κάτω και προς τα πλάγια.

Απόφυγε τα εμπόδια: * Όχι μέσα σε ντουλάπια ή πίσω από την τηλεόραση.

Μακριά από μέταλλα και καθρέφτες: Τα μέταλλα απορροφούν το σήμα και οι καθρέφτες το αντανακλούν, δημιουργώντας νεκρές ζώνες.

Μακριά από το Wi-Fi των γειτόνων και συσκευές κουζίνας: Ο φούρνος μικροκυμάτων, τα baby monitors και τα ασύρματα τηλέφωνα λειτουργούν συχνά στην ίδια συχνότητα (2.4 GHz) και προκαλούν παρεμβολές.

freegr