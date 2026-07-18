2026-07-18 19:26:27
Φωτογραφία για Ιστορική επιτυχία για την Ινδία: Το ιδιωτικό Vikram-1 έφτασε σε τροχιά
Όμιλος Φίλων Αστρονομίας

Η Ινδία πέτυχε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην εξερεύνηση του διαστήματος, με την επιτυχή εκτόξευση του Vikram-1, του πρώτου ιδιωτικά αναπτυγμένου τροχιακού πυραύλου της χώρας. Με το επίτευγμα αυτό, γίνεται μόλις η τρίτη χώρα στον κόσμο, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, όπου μια ιδιωτική εταιρεία έχει αποδείξει ότι μπορεί να θέσει πύραυλο σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε από την Πρώτη Εξέδρα Εκτόξευσης του Ινδικού Οργανισμού Διαστημικών Ερευνών (ISRO), αποτελώντας ένα ιστορικό βήμα για τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο ιδιωτικό διαστημικό τομέα της Ινδίας.

Το Vikram-1, που φέρει το όνομα του Δρ. Vikram Sarabhai, του ανθρώπου που θεμελίωσε το ινδικό διαστημικό πρόγραμμα, είναι ένας πύραυλος τεσσάρων τμημάτων, σχεδιασμένος για γρήγορες και ευέλικτες εκτοξεύσεις μικρών δορυφόρων, ανταποκρινόμενος στις αυξανόμενες ανάγκες της παγκόσμιας διαστημικής αγοράς.
tinanantsou.blogspot.gr
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