2026-07-20 09:54:40
Φωτογραφία για Αναβαθμίζεται η προσβασιμότητα στον σταθμό Καλλιθέα της Γραμμής 1 - Ξεκινούν οι εργασίες.
Με την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, ξεκινά η υλοποίηση του έργου για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον σταθμό Καλλιθέα της Γραμμής 1 (ΗΣΑΠ), ενός σημαντικού έργου, που ενισχύει την ασφαλή, ισότιμη και απρόσκοπτη μετακίνηση όλων των επιβατών, με ιδιαίτερη μέριμνα για ανθρώπους με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα.Το έργο αναλαμβάνει η εταιρεία «ΜΠΕΚΡΗΣ – sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
FREEGR TIPS - ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΝ ΤΟ ΚΛΕΨΟΥΝ Ή ΑΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
FREEGR TIPS - ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΝ ΤΟ ΚΛΕΨΟΥΝ Ή ΑΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ
Διακόσμηση τοίχων με ξύλινα προφίλ - πηχάκια
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Διακόσμηση τοίχων με ξύλινα προφίλ - πηχάκια
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Η αμαξοστοιχία 1634 Θεσσαλονίκη – Σέρρες ακινητοποιήθηκε στον Σταθμό Μουριές, λόγω τεχνικής βλάβης.
Hellenic Train: Η αμαξοστοιχία 1634 Θεσσαλονίκη – Σέρρες ακινητοποιήθηκε στον Σταθμό Μουριές, λόγω τεχνικής βλάβης.
Οι αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν έπληξαν αεροδρόμιο, γέφυρες και σιδηροδρομικό σταθμό.
Οι αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν έπληξαν αεροδρόμιο, γέφυρες και σιδηροδρομικό σταθμό.
Hellenic Train: Εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής στο ύψος του Ευαγγελισμού διακόπηκε η κυκλοφορία.
Hellenic Train: Εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής στο ύψος του Ευαγγελισμού διακόπηκε η κυκλοφορία.
Συνεχίζονται τα έργα αναβάθμισης στον επιβατικό σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης.
Συνεχίζονται τα έργα αναβάθμισης στον επιβατικό σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης.
Η Κίνα κατασκεύασε τον μεγαλύτερο σιδηροδρομικό σταθμό στον κόσμο στην κορυφή ενός βουνού σε μόλις 38 μήνες!
Η Κίνα κατασκεύασε τον μεγαλύτερο σιδηροδρομικό σταθμό στον κόσμο στην κορυφή ενός βουνού σε μόλις 38 μήνες!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Συντάξεις: «Πάγωμα» και σε άλλες περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου.
Συντάξεις: «Πάγωμα» και σε άλλες περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου.
Γερμανία: Νέα βίαιη επίθεση σε ελεγκτή τρένου.
Γερμανία: Νέα βίαιη επίθεση σε ελεγκτή τρένου.
Συχνότερα ποτίσματα με λιγότερο νερό. Μια όχι πάντα σωστή πρακτική
Συχνότερα ποτίσματα με λιγότερο νερό. Μια όχι πάντα σωστή πρακτική
Τοξικά φυτά: Μύθοι και πραγματικότητα
Τοξικά φυτά: Μύθοι και πραγματικότητα
Ρωσικό drone χτύπησε επιβατικό τρένο στην περιφέρεια Ζαπορίζια. Εικόνες.
Ρωσικό drone χτύπησε επιβατικό τρένο στην περιφέρεια Ζαπορίζια. Εικόνες.