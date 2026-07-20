2026-07-20 09:54:40
Με την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, ξεκινά η υλοποίηση του έργου για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον σταθμό Καλλιθέα της Γραμμής 1 (ΗΣΑΠ), ενός σημαντικού έργου, που ενισχύει την ασφαλή, ισότιμη και απρόσκοπτη μετακίνηση όλων των επιβατών, με ιδιαίτερη μέριμνα για ανθρώπους με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα.Το έργο αναλαμβάνει η εταιρεία «ΜΠΕΚΡΗΣ – sidirodromikanea
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