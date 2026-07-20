





Tα ξύλινα προφίλ-πηχάκια είναι ένας γρήγορος, σχετικά οικονομικός και ιδιαίτερα καλαίσθητος τρόπος για να αλλάξετε εντελώς την όψη τοίχων και να διαφοροποιήσετε συνολικά την εικόνα ενός χώρου, χρησιμοποιώντας τα όχι μόνο στα σοβατεπί και τις ταβανογωνιές αλλά και με την προσθήκη απλών ή πιο σύνθετων ξύλινων "πάνελ" και σε ένα τμήμα της κεντρικής επιφάνειας του τοίχου.

Το ξύλο, γενικά, στην διακόσμηση εσωτερικών χώρων, ανήκει στα υλικά που "ζεσταίνουν" όποιο σημείο και αν το χρησιμοποιήσετε και ο συγκεκριμένος τρόπος που μειώνει την συνολική επιφάνεια τσιμέντου και τελικά σχεδόν μπορεί να αλλάξει την εσωτερική αρχιτεκτονική ενός δωματίου, ειδικά σε τοίχους μεγάλου μήκους ή ύψους, μπορεί να έχει ιδιαίτερα εντυπωσιακό αποτέλεσμα δημιουργώντας την οπτική ψευδαίσθηση ότι ένα τμήμα των τοίχων έχει στο σύνολό του επενδυθεί με ξύλο.

Εφαρμογές Η πιο απλή αλλά με ιδιαίτερα εντυπωσιακό διακοσμητικό αποτέλεσμα χρήση έτοιμων ξύλινων προφίλ είναι αυτή του διαχωρισμού του τοίχου σε δύο τμήματα βαμμένα σε διαφορετικές αποχρώσεις.Το πηχάκι μπορεί να τοποθετηθεί σε όποιο ύψος θέλετε και να οριοθετήσει τα δύο τμήματα-χρώματα που έχουν χρησιμοποιηθεί στον τοίχο.

Η χρήση προφίλ ίδιου σχεδίου αλλά μεγαλύτερου φάρδους στο σοβατεπί ολοκληρώνει την πραγματικά τεράστια αλλαγή στην όψη του τοίχου και κατ΄επέκταση συνολικά στην εικόνα του χώρου που θα τα χρησιμοποιήσετε.

Αν ανάμεσα στο σοβατεπί και το προφίλ που έχει τοποθετηθεί σε μεγαλύτερο ύψος προστεθούν μερικά ακόμη λεπτά προφίλ-πηχάκια, σχηματοποιημένα σε όποιο τετράγωνο ή παραλληλόγραμμο σχήμα θέλετε, ο τοίχος αποκτά πραγματικά ακόμη πιο εντυπωσιακή "επιμελημένη" όψη και αν τα ξύλα βαφτούν στην ίδια απόχρωση με αυτή του τοίχου στο συγκεκριμένο σημείο το τελικό αποτέλεσμα μοιάζει σαν ο τοίχος από ένα ύψος και κάτω μέχρι και το σοβατεπί να έχει επενδυθεί συνολικά με ξύλο.

Για να δημιουργήσετε το τελικό αποτέλεσμα που επιθυμείτε μπορείτε και να συνδυάσετε δύο ή και περισσότερο σχέδια προφίλ, ταιριαστά μεταξύ τους.

Συγκόλληση - κάρφωμα των ξύλων Η τοποθέτηση μπορεί να γίνει και με ισχυρή κόλλα ή πιστόλι σιλικόνης, ανάλογα και με το μέγεθος-βάρος των ξύλων, αλλά ο πιο επαγγελματικός και εύκολος τρόπος είναι η χρήση ηλεκτρικού καρφωτικού -ίδιο με αυτό που χρησιμοποιείται για το ταπετσάρισμα επίπλων- και που μπορείτε να βρείτε σε όλα τα καταστήματα με εργαλεία, δείτε ενδεικτικά εδώ. Δεν σας χρειάζεται κάποιο εξεζητημένο με ιδιαίτερες δυνατότητες, με ένα απλό ηλεκτρικό καρφωτικό που θα σας κοστίσει περίπου 25-40 ευρώ θα στερεώσετε εύκολα και γρήγορα τα προφίλ.

Πρακτικές ιδέες και συμβουλέςΑν ταυτόχρονα με την τοποθέτησή τους βάψετε και τον τοίχο, δεν χρειάζεται να έχετε βάψει πριν και τα πηχάκια. Αν όχι ή θέλετε τα προφίλ να έχουν άλλο χρώμα τα βάφετε αρχικά σε όποια απόχρωση θέλετε και τα καρφώνετε έτοιμα στον τοίχο.Μπορείτε φυσικά να συνδυάσετε όποιες αποχρώσεις ανάμεσα στον τοίχο και τα προφίλ θέλετε, αλλά το πιο καλαίσθητο αποτέλεσμα δίνουν τα βαμμένα σε λευκό ή φυσικές αποχρώσεις του ξύλου.

Ο συνδυασμός των προφίλ που θα χρησιμοποιήσετε στον τοίχο, στο σοβατεπί και περιμετρικά στο ταβάνι, με αντίστοιχου σχεδιασμού πλαίσια γύρω από πόρτες και παράθυρα που βρίσκονται στον ίδιο χώρο και θα δημιουργήσετε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, είναι μια παρέμβαση που πραγματικά μπορεί να "μεταμορφώσει" ένα δωμάτιο πολύ πιο γρήγορα και εύκολα από οποιαδήποτε άλλη αλλαγή-ανακαίνιση.

Ειδικά στα παράθυρα τα ξύλινα προφίλ-πηχάκια μπορούν πραγματικά να διαφοροποιήσουν εντελώς την εμφάνισή τους και είναι ιδανικά για απλά συρόμενα κουφώματα αλουμινίου, σαν αυτά που συνήθως χρησιμοποιούνται σε μικρούς χώρους, κουζίνες, μπάνιο. Στην πραγματικότητα με τα πηχάκια δημιουργείται περιμετρικά του παραθύρου μια ξύλινη "κορνίζα" όποιου φάρδους θέλετε που βαμμένη στην ίδια απόχρωση με αυτή της κάσας του παραθύρου μπορεί να δώσει και στο πιο απλό παράθυρο αυτού του τύπου πραγματικά όμορφη εμφάνιση.

Σε χώρους που κυριαρχούν οι φυσικές αποχρώσεις του ξύλου, δωμάτια με ξύλινα παρκέ κλπ. ή αν θέλετε να δημιουργήσετε μια αντίθεση πάνω σε εντελώς λευκούς τοίχους, τα πηχάκια που θα χρησιμοποιήσετε μπορούν να βαφτούν όχι σε λευκό αλλά με βερνίκι ξύλου ίδιας απόχρωσης με τα υπόλοιπα ξύλινα στοιχεία.

Φυσικά οι επιλογές-συνδυασμοί σε ό,τι αφορά το σχέδιο, το φάρδος των προφίλ και τα χρώματα είναι πάρα πολλοί, αφού ξύλινα διακοσμητικά πλαίσια μπορούν να τοποθετηθούν σε έναν τοίχο σε όποιο σχεδιασμό θέλετε, να καλύψουν ένα μέρος ή το σύνολο της επιφάνειάς του, να τοποθετηθούν στο κάτω ή στο επάνω μέρος ιδιαίτερα ψηλοτάβανων δωματίων κλπ.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό αποτέλεσμα που μοιάζει με συνολική επένδυση του τοίχου με ξύλου είναι και αυτό που δημιουργείται αν αντί για λεπτά τοποθετήσετε στον τοίχο μεγαλύτερου πάχους εντελώς ίσια πηχάκια.



Θα δημιουργήσετε αρχικά με αυτά ένα πλαίσιο εφαπτόμενο περιμετρικά του τοίχου και στην συνέχεια με κάθετα και οριζόντια πηχάκια, τοποθετημένα-καρφωμένα σε ίσες αποστάσεις, θα "χωρίσετε" τον τοίχο με μικρότερα τμήματα χρησιμοποιώντας για το βάψιμο ένα ενιαίο χρώμα.



Το βάψιμο, γενικά, των ξύλινων προφίλ τοποθετημένα σε τοίχους εσωτερικών χώρων μπορεί να γίνει και με το ίδιο ακρυλικό χρώμα που θα χρησιμοποιήσετε για τους τοίχους, χωρίς να απαιτείται χρώμα για ξύλο.

Η συγκεκριμένη διακοσμητική παρέμβαση με ξύλινα-προφίλ πηχάκια μπορεί να δημιουργηθεί σε κάθε τοίχο όμως σε τοίχους ιδιαίτερα ψηλοτάβανων χώρων, σε τοίχους ιδιαίτερα μεγάλου μήκους, διαδρόμους, σημεία όπως εσωτερικές σκάλες κλπ δημιουργεί ακόμη πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Ειδικά στον χώρο της εισόδου, σε χωλ, τοίχους παιδικών δωματίων κλπ. πιο μεγάλου πάχους προφίλ τοποθετημένα με τρόπο που να χωρίζουν τον τοίχο σε περιοχές και βαμμένα στην ίδια απόχρωση με αυτή του τοίχου είναι ιδανικά για να "οριοθετήσετε" ένα σημείο του τοίχου που θα έχει χρήση κρεμάστρας-επίπλου εισόδου κλπ. συνδυασμένα και με στενά ράφια ή όποιο ταιριαστό χαμηλό έπιπλο.

Τόσο σε καταστήματα εμπορίας ξυλείας όσο και σε πολυκαταστήματα ειδών σπιτιού που διαθέτουν τμήμα ξυλείας με το μέτρο θα βρείτε προφίλ-πηχάκια σε πολύ μεγάλη ποικιλία σχεδίων και διάφορες τιμές, ανάλογα με την ποιότητα του ξύλου και το πάχος-σχέδιο. Δείτε, ενδεικτικά, εδώ.



Η πιο οικονομική επιλογή, ειδικά για χώρους πολλών τετραγωνικών, είναι να χρησιμοποιήσετε για τα σοβατεπί και τις ταβανογωνίες δύο σχετικά λεπτά πηχάκια τοποθετημένα το ένα εφαπτόμενο σε ταβάνι-πάτωμα αντίστοιχα και το άλλο σε μικρή απόσταση και να βάψετε το τμήμα του τοίχου ανάμεσά τους στο ίδιο χρώμα. Έτσι οπτικά θα δημιουργηθεί η εικόνα μας φαρδιάς "κορνίζας", δημιουργημένη όμως από λεπτά προφίλ που βεβαίως θα σας κοστίσουν λιγότερο σε σχέση με ένα πιο φαρδύ.



Ειδικά για το ταβάνι, αν σας εξυπηρετεί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα κλασσικά προφίλ από αφρολέξ.



Οι νέου τύπου αυτοκόλλητες διακοσμητικές ταινίες από χοντρό PVC είναι επίσης ένας εύκολος τρόπος διαμορφώσεων τοίχου. Διατίθενται στην αγορά σε ποικιλία σχεδίων και φάρδους, κολλούν στέρεα χωρούν να χρειάζονται πρόσθετη στήριξη και βάφονται με ακρυλικό χρώμα τοίχων στην επιθυμητή απόχρωση.

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Όποιο τρόπο-συνδυασμό και εάν επιλέξετε η διαφορά είναι σίγουρο ότι θα σας εντυπωσιάσει και θα προσθέσει στους χώρους σας μια "λεπτομέρεια" από αυτές που πολύ συχνά στην διακόσμηση εσωτερικών χώρων αρκούν από μόνες τους για να διαφοροποιήσουν μόνιμα την συνολική εικόνα του σπιτιού.Διαβάστε επίσης:Τρόποι για να αξιοποιήσετε διακοσμητικά στενούς τοίχους του σπιτιούSHARE