2026-07-20 10:12:32

Σε 7 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, στη χώρα μας, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Συγκεκριμένα, μέχρι τις 15 Ιουλίου έχουν καταγραφεί επτά κρούσματα, με τους ασθενείς να νοσηλεύονται σε νοσοκομείο. Τέσσερις ασθενείς έλαβαν εξιτήριο, δύο παραμένουν για νοσηλεία και ένας σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Η διάμεση ηλικία των ασθενών είναι τα 68 έτη. Πέντε από τα επιβεβαιωμένα σοβαρά κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική, και ένα στη Λάρισα. Ήδη η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε ψεκασμούς σε τμήματα της Γλυφάδας, όπου εντοπίστηκε κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου



Πώς μεταδίδεται ο ιός



Οι αρμόδιοι φορείς υπενθυμίζουν στο κοινό ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών και δεν μεταδίδεται σε καμία περίπτωση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση προς όλους τους συμπολίτες μας να παραμένουν προσεκτικοί και να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα ατομικής προστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών στους ιδιωτικούς τους χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες, ενημέρωση γύρω από το συγκεκριμένο περιστατικό, καθώς και για αναλυτικές οδηγίες προστασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ειδική ενότητα της ιστοσελίδας του ΕΟΔΥ (eody.gov.gr) ή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας (www.glyfada.gr).



Πηγή : healthview



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