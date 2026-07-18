2026-07-18 11:03:34
Φωτογραφία για ΣΚΑΪ: Αυτός θα είναι στο πλευρό του Δημήτρη Οικονόμου μετά την αποχώρηση Παυλόπουλου



Αλλαγές δρομολογούνται στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του ΣΚΑΪ ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν, μετά την αποχώρηση του Άκη Παυλόπουλου, ο οποίος μετακινείται στον ΑΝΤ1.

Ο σταθμός του Φαλήρου αποφάσισε να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στην εκπομπή «Σήμερα» επιλέγοντας ένα πρόσωπο από το υπάρχον δημοσιογραφικό του δυναμικό. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Γιάννης Πιτταράς θα είναι εκείνος που θα βρεθεί στο πλευρό του Δημήτρη Οικονόμου, αναλαμβάνοντας ρόλο συμπαρουσιαστή στη βασική πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού.

Η μετακίνηση αυτή σηματοδοτεί και την αποχώρηση του έμπειρου δημοσιογράφου από τη ζώνη του Σαββατοκύριακου, όπου μέχρι σήμερα παρουσίαζε την εκπομπή «Δεκατιανοί». Με τη νέα του θέση, ο Γιάννης Πιτταράς αναλαμβάνει μία από τις σημαντικότερες ενημερωτικές ζώνες του προγράμματος, καλωσορίζοντας καθημερινά τους τηλεθεατές μαζί με τον Δημήτρη Οικονόμου.



Την ίδια ώρα, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της αντικατάστασής του στους «Δεκατιανούς», καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για το πρόσωπο που θα αναλάβει την παρουσίαση της εκπομπής τα Σαββατοκύριακα.



Οι συγκεκριμένες αλλαγές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ΣΚΑΪ για τη νέα σεζόν, με τον σταθμό να προχωρά σε ανακατατάξεις στο ενημερωτικό του πρόγραμμα μετά τις τελευταίες μετακινήσεις δημοσιογράφων.



Πηγή: tvnea.com
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