2026-06-30 11:57:46

Η φαρμακευτική καινοτομία περνά σε μια νέα εποχή, όπου προτεραιότητα δεν είναι μόνο η ταχύτητα έγκρισης αλλά και η πραγματική αξία των νέων θεραπειών για ασθενείς και σύστημα Υγείας, αναφέρει στο Health+Care 2026 ο γενικός γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου Υγείας.



Γράφει o δρ Άρης Αγγελής, γενικός γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Υπουργείο Υγείας



Η αξιολόγηση των νέων φαρμακευτικών προϊόντων εξελίσσεται. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς η ταχύτητα εισόδου νέων θεραπειών στην αγορά, αλλά η πραγματική τους αξία για τον ασθενή και τη βιωσιμότητα του συστήματος Υγείας. Σε ένα περιβάλλον όπου νέα φάρμακα εγκρίνονται ολοένα και ταχύτερα, συχνά με υψηλότερο κόστος αλλά όχι πάντα με ανάλογο κλινικό όφελος, η ανάγκη για επιστημονικά τεκμηριωμένες αποφάσεις καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ.



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