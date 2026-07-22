2026-07-22 11:05:59
Φωτογραφία για Η νέα πεζογέφυρα Επταλόφου σηκώνεται: Από μέρα σε μέρα η τοποθέτηση των τμημάτων.
Από μέρα σε μέρα αναμένεται να ξεκινήσει η τοποθέτηση της νέας πεζογέφυρας Επταλόφου. Όλα τα τμήματα της γέφυρας έχουν πλέον συναρμολογηθεί και σύντομα θα αρχίσει η διαδικασία ανύψωσης και τοποθέτησής τους στις ειδικά κατασκευασμένες υπερυψωμένες κολώνες.Η γέφυρα αποτελείται από τέσσερα τμήματα, καθένα με διαφορετικό μήκος. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες στις υποδομές όπου θα sidirodromikanea
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