2026-07-22 11:05:59

Από μέρα σε μέρα αναμένεται να ξεκινήσει η τοποθέτηση της νέας πεζογέφυρας Επταλόφου. Όλα τα τμήματα της γέφυρας έχουν πλέον συναρμολογηθεί και σύντομα θα αρχίσει η διαδικασία ανύψωσης και τοποθέτησής τους στις ειδικά κατασκευασμένες υπερυψωμένες κολώνες.Η γέφυρα αποτελείται από τέσσερα τμήματα, καθένα με διαφορετικό μήκος. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες στις υποδομές όπου θα sidirodromikanea

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