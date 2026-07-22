2026-07-22 12:15:30

Τη συμμετοχή του στη νέα μεγάλη παραγωγή του ΑΝΤ1 «Σπιλιάδες» αποκάλυψε ο Στράτος Τζώρτζογλου μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, επιβεβαιώνοντας ότι θα αποτελεί μέλος του καστ της πολυαναμενόμενης δραματικής σειράς εποχής.



Οι «Σπιλιάδες» αποτελούν μία από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές του ΑΝΤ1 για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παπαβασιλείου, ενώ το σενάριο βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Μαρίας Γεωργιάδου, η οποία έχει αναλάβει και τη διασκευή του για την τηλεόραση.



Η ιστορία ακολουθεί τη Νίκη, μια γυναίκα της οποίας η ζωή ανατρέπεται μετά από ένα σοβαρό ατύχημα. Αποκτώντας νέα ταυτότητα και μια διαφορετική οικογένεια, προσπαθεί να ξεκινήσει από την αρχή, την ώρα που το παρελθόν επιστρέφει απειλητικά και καλά κρυμμένα μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια.



Καθώς οι δύο παράλληλες ζωές της συγκρούονται, η ηρωίδα καλείται να αντιμετωπίσει δύσκολες αλήθειες και να πάρει αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της, σε μια ιστορία γεμάτη αγωνία, έντονα συναισθήματα και συνεχείς ανατροπές.



Η προσθήκη του Στράτου Τζώρτζογλου ενισχύει ακόμη περισσότερο το καστ της σειράς, με τον ΑΝΤ1 να επενδύει δυναμικά στη μυθοπλασία και να ετοιμάζει μία παραγωγή που αναμένεται να ξεχωρίσει στο πρόγραμμα της νέας τηλεοπτικής χρονιάς.



Πηγή: tvnea.com



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