ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΗΦΟΡΑ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ αγγίζει την "καρδιά" του προβλήματος που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η παγκόσμια αγορά τεχνολογίας.

Η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) δεν απαιτεί απλώς πανίσχυρους επεξεργαστές, αλλά και τεράστιες ποσότητες μνήμης (DRAM και NAND flash) στα data centers. Αυτή η ανάγκη έχει δημιουργήσει ένα ντόμινο που «στραγγίζει» την αγορά των smartphones, οδηγώντας τις πωλήσεις του δευτέρου τριμήνου του 2026 σε ιστορικό χαμηλό 13 ετών.

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Η κρίση αυτή δεν είναι θεωρητική· επηρεάζει άμεσα την τσέπη μας με πολύ συγκεκριμένους τρόπους:

1. Τα AI Data Centers «κλέβουν» την παραγωγή

Οι μεγάλοι κατασκευαστές ημιαγωγών (όπως η Samsung, η SK Hynix και η Micron) έχουν στρέψει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους σε high-end μνήμες για servers τεχνητής νοημοσύνης, καθώς εκεί τα περιθώρια κέρδους είναι τεράστια. Αυτό αφήνει ελάχιστο «χώρο» στα εργοστάσια για την παραγωγή των κλασικών τσιπ μνήμης που μπαίνουν στα τηλέφωνά μας.

2. Εκτόξευση του κόστους των υλικών (BOM)

Το κόστος των εξαρτημάτων μνήμης έχει σημειώσει αύξηση σχεδόν 300% σε ετήσια βάση.

Για ένα οικονομικό ή μεσαίας κατηγορίας κινητό, η μνήμη αντιπροσωπεύει πλέον πάνω από το 65% του συνολικού κόστους κατασκευής (Bill of Materials)!

Οι εταιρείες είναι πρακτικά αδύνατο να απορροφήσουν αυτή τη διαφορά χωρίς να μπουν μέσα, οπότε μετακυλίουν το κόστος απευθείας στον καταναλωτή.

3. Η εξαφάνιση των "Super Budget" συσκευών

Αναλυτές της αγοράς (όπως η Sigmaintell) προειδοποιούν ότι οι συσκευές κάτω των 100€ τείνουν να εξαφανιστούν τελείως. Όταν μόνο η βασική μνήμη (π.χ. 4GB RAM + 64GB αποθηκευτικός χώρος) κοστίζει κοντά στα 100$ για να αγοραστεί από τον κατασκευαστή, η δημιουργία υπερ-οικονομικών τηλεφώνων γίνεται πλέον οικονομικά ασύμφορη.

Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από αυτή την κρίση

Η κατάσταση αυτή έχει χωρίσει την αγορά στα δύο:

Οι χαμένοι (Xiaomi, OPPO, vivo): Οι κινεζικές εταιρείες που βασίζονται σε value-for-money συσκευές μεσαίας και χαμηλής κατηγορίας δέχτηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα, βλέποντας διψήφια πτώση στις πωλήσεις τους. Αναγκάστηκαν να αυξήσουν τις τιμές ή να «κόψουν» configuration (π.χ. να βάλουν λιγότερη RAM) για να κρατήσουν τις τιμές σταθερές.

Οι κερδισμένοι (Apple & Samsung): Η Apple είδε αύξηση 3% στις αποστολές της, στηριζόμενη στα premium μοντέλα της, ενώ η Samsung επέστρεψε στην κορυφή. Η Samsung έχει το τεράστιο πλεονέκτημα ότι παράγει η ίδια τις δικές της μνήμες, θωρακίζοντας έτσι την εφοδιαστική της αλυσίδα και τα κόστη της.

Η πρόβλεψη: Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτή η στενότητα στην αγορά μνημών θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το 2027. Αν σκοπεύεις να αλλάξεις κινητό σύντομα, ίσως χρειαστεί να συμβιβαστείς με ελαφρώς χαμηλότερα specs για τα ίδια χρήματα που θα έδινες στο παρελθόν, ή να στραφείς σε παλαιότερα μοντέλα (προηγούμενης γενιάς) που διατηρούν ακόμα πιο λογικές τιμές.

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