2026-07-23 08:23:23

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται να ψηφιστεί η σχετική με την πληρωμή των φαρμακοποιών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Παχυσαρκίας προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εξόφληση των χρημάτων που τους οφείλονται ώστε το αργότερο εντός δύο έως τριών εβδομάδων να πληρωθούν για τις συνταγές που εκτέλεσαν στο πλαίσιο του προγράμματος τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.



Αυτή ήταν η διαβεβαίωση που έλαβε από τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη η αντιπροσωπεία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με επικεφαλής τον Πρόεδρο του κ. Απόστολο Βαλτά κατά τη συνάντηση που είχε μαζί το πρωί της Τετάρτης 22 Ιουλίου, όπου συζητήθηκε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε λόγω της απένταξης του προγράμματος και της διακοπής χρηματοδότησής του από το από το πρόγραμμα Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας .



Διαβάστε περισσότερα pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ