





Χθες, Πέμπτη, o βράδυ, η Χονγκ Γουάνγκ έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν. Η βιντεοκλήση από τον επικεφαλής του γαλλικού κράτους δεν ήταν καν η ύψιστη τιμή.

Η Γουάνγκ, μαζί με τον συνάδελφό της μαθηματικό, Γιου Ντενγκ, έγιναν οι δύο πρώτοι Κινέζοι ακαδημαϊκοί που κέρδισαν το περίβλεπτο βραβείο Βραβείο Φιλντς (Fields Medal), που απονέμεται κάθε τέσσερα χρόνια σε δύο, τρεις ή τέσσερις μαθηματικούς κάτω των 40 ετών ως αναγνώριση σπουδαίων μαθηματικών επιτευγμάτων τους.

Το Μετάλλιο Φιλντς, που θεωρείται το αντίστοιχο του βραβείου Νόμπελ για τα Μαθηματικά, απονεμήθηκε την Πέμπτη στις ΗΠΑ, σε μια εποχή που οι ανθρώπινες υπολογιστικές ικανότητες βρίσκονται αντιμέτωπες ολοένα και περισσότερο με τις προκλήσεις που αναδύονται από την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης. Οι άλλοι δύο συνάδελφοί τους που βραβεύτηκαν φέτος είναι ο Τζον Πάρντον από τις ΗΠΑ και ο Τζέικον Τσίμερμαν από τον Καναδά, με καθέναν από τους τέσσερις να κερδίζει 15.000 καναδικά δολάρια (10.500 δολάρια ΗΠΑ).

Το «πρόβλημα του Κακέγια»

Μαζί με τον συνάδελφό της, Τζος Τσαλ, η Γουάνγκ απάντησε σε ένα πρόβλημα που έθεσε ο Ιάπωνας μαθηματικός Σοΐτσι Κακέγια το 1917 και είναι γνωστό ως «το πρόβλημα του Kakeya» (Kakeya needle problem»: Αν περιστρέψεις ένα μολύβι έτσι ώστε να κάνει μια πλήρη περιστροφή, ποιο είναι το μικρότερο εμβαδόν που καταλαμβάνει;

Η Γουάνγκ και ο Τσαλ ανέλυσαν το πρόβλημα με την παραδοχή ότι το μολύβι αιωρείται σε έναν τρισδιάστατο χώρο, και όχι πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια, σε μία μελέτη που δημοσίευσαν πέρυσι.

«Αν αυτή η υπόθεση συναρπάζει τόσο πολύ τον κόσμο, είναι επειδή αυτό το είδος φαινομένου εμφανίζεται φυσικά σε προβλήματα από πολύ διαφορετικούς τομείς», δήλωσε η Γουάνγκ στο πρακτορείο ειδήσεων AFP. H ίδια, μόλις η τρίτη γυναίκα στην Ιστορία που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο, προέτρεψε τους πάντες να κυνηγούν με θάρρος αυτό που αγαπούν.

Από την πλευρά του ο Ντενγκ, ένας 37χρονος καθηγητής Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, τιμήθηκε για το έργο του στην επίλυση ενός άλλου προβλήματος, επίσης ενός και πλέον αιώνα.

Το 1900, ο Γερμανός μαθηματικός Ντέιβιντ Χίλμπερτ έθεσε αυτό που θα γινόταν γνωστό ως το Εκτο Πρόβλημα του Χίλμπερτ: πώς μπορεί να υπολογιστεί η συμπεριφορά ενός συνόλου με βάση την κίνηση μεμονωμένων σωματιδίων.

Ο Ντενγκ έλυσε το πρόβλημα μελετώντας τη συμπεριφορά των αερίων.

«Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή να βρίσκεται το όνομά μου στη λίστα, έπειτα από όλους αυτούς τους σπουδαίους μαθηματικούς που πάντα θαύμαζα», ανέφερε ο ίδιος για τη βράβευσή του.

Από την Κίνα στον κόσμο

Τόσο ο Ντενγκ όσο και η Γουάνγκ συνέχισαν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές στο εξωτερικό. Ο Ντενγκ μεταγράφηκε από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) ως προπτυχιακός φοιτητής και στη συνέχεια απέκτησε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον το 2015.

Η Γουάνγκ, αφού παρέλειψε δύο τάξεις στο δημοτικό και αποφοίτησε από το υψηλού κύρους πανεπιστήμιο του Πεκίνου, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Γαλλία, πριν αποκτήσει το διδακτορικό της από το MIT το 2019.

Η ίδια απέδωσε την επιτυχία της στους «λαμπρούς συναδέλφους» της σε κάθε στάδιο της καριέρας της, σύμφωνα με σχόλια που δημοσίευσε το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU) μετά την ανακοίνωση της βράβευσής της.

«Στιγμές όπως αυτή δεν ανήκουν ποτέ μόνο σε ένα άτομο. Αποτελούν το αποκορύφωμα ετών τυχαίων συναντήσεων και απροσδόκητων ερωτήσεων που σε κατευθύνουν προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε.

Με διθυράμβους υποδέχτηκαν οι Κινέζοι τη σπουδαία βράβευση στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από το Weibo έως το Rednote.

«Υπερηφάνεια για όλο τον κινεζικό λαό», γράφει ένας χρήστης του Weibo. «Γινόμαστε μάρτυρες της Ιστορίας», λέει ένας άλλος.

Εδώ και χρόνια, η Κίνα προσπαθεί να ανακόψει το κύμα φυγής των λαμπρών μυαλών της στο εξωτερικό, καθώς τα δικά της πανεπιστήμια αποκτούν όλο και μεγαλύτερο κύρος.

Πηγή: BBC

https://www.kathimerini.gr/