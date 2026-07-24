2026-07-24 13:47:31
Φωτογραφία για Παγκόσμια Ημέρα Αυτοφροντίδας- Εγχειρίδιο για τους Φαρμακοποιούς



Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτοφροντίδας σας αποστέλλουμε το εγχειρίδιο

 «Αυτοφροντίδα – Ένα εγχειρίδιο για φαρμακοποιούς», 

το οποίο δημιούργησε η επιστημονική ομάδα για το Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών και αποτελεί προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα αντίστοιχης έκδοσης της Διεθνούς Φαρμακευτικής Ομοσπονδίας.

Το εγχειρίδιο παρουσιάζει τις βασικές αρχές και τις σύγχρονες τάσεις της αυτοφροντίδας, τη συμβολή της στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας καθώς και τον καθοριστικό ρόλο του φαρμακοποιού στην υπεύθυνη ενημέρωση, την υγειονομική παιδεία και την καθοδήγηση των πολιτών.

Φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο επιστημονικό εργαλείο για την καθημερινή πρακτική του φαρμακοποιού και την περαιτέρω ανάδειξη του φαρμακείου ως του περισσότερο προσβάσιμου σημείου για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

 

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