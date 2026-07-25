





Οριστικά στον ΣΚΑΪ μετακομίζουν από τη νέα τηλεοπτική σεζόν οι «Πρωταγωνιστές», καθώς η συμφωνία του σταθμού με τον Σταύρο Θεοδωράκη έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του δημοσιογράφου με τον Alpha, η ιστορική εκπομπή εντάσσεται στο νέο ενημερωτικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ για τη σεζόν 2026-2027, ενισχύοντας σημαντικά το ενημερωτικό του χαρτοφυλάκιο με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά brands της ελληνικής τηλεόρασης.

Η συγκεκριμένη μεταγραφή θεωρείται από τις σημαντικότερες της φετινής τηλεοπτικής περιόδου, καθώς ο ΣΚΑΪ συνεχίζει να επενδύει στην ενημέρωση και στις εκπομπές που δίνουν έμφαση στις ανθρώπινες ιστορίες, τις συνεντεύξεις και τον δημόσιο διάλογο.

Με την προσθήκη των «Πρωταγωνιστών», ο σταθμός του Φαλήρου ενισχύει περαιτέρω το ενημερωτικό του προφίλ, στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για τη νέα τηλεοπτική χρονιά.

Πηγή: tvnea.com