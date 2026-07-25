2026-07-25 20:59:02
Φωτογραφία για Οι «Πρωταγωνιστές» στον ΣΚΑΪ – Οριστική η συμφωνία με τον Σταύρο Θεοδωράκη



Οριστικά στον ΣΚΑΪ μετακομίζουν από τη νέα τηλεοπτική σεζόν οι «Πρωταγωνιστές», καθώς η συμφωνία του σταθμού με τον Σταύρο Θεοδωράκη έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του δημοσιογράφου με τον Alpha, η ιστορική εκπομπή εντάσσεται στο νέο ενημερωτικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ για τη σεζόν 2026-2027, ενισχύοντας σημαντικά το ενημερωτικό του χαρτοφυλάκιο με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά brands της ελληνικής τηλεόρασης.

Η συγκεκριμένη μεταγραφή θεωρείται από τις σημαντικότερες της φετινής τηλεοπτικής περιόδου, καθώς ο ΣΚΑΪ συνεχίζει να επενδύει στην ενημέρωση και στις εκπομπές που δίνουν έμφαση στις ανθρώπινες ιστορίες, τις συνεντεύξεις και τον δημόσιο διάλογο.

Με την προσθήκη των «Πρωταγωνιστών», ο σταθμός του Φαλήρου ενισχύει περαιτέρω το ενημερωτικό του προφίλ, στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για τη νέα τηλεοπτική χρονιά.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΗΡΘΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ influencers ΜΕ ΑΛΜΑΤΩΔΗ ΑΝΟΔΟ ΤΟΥ clipping ΣΤΟ INTERNET
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΗΡΘΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ influencers ΜΕ ΑΛΜΑΤΩΔΗ ΑΝΟΔΟ ΤΟΥ clipping ΣΤΟ INTERNET
Δήμος Βερύκιος: Διαψεύδει μετακίνηση στο Mega – «Το Happy Day είναι και παραμένει στην καρδιά μου»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δήμος Βερύκιος: Διαψεύδει μετακίνηση στο Mega – «Το Happy Day είναι και παραμένει στην καρδιά μου»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Συνεχίζει και το καλοκαίρι η ενημέρωση στον ΣΚΑΪ - Αυτές θα είναι οι εκπομπές
Συνεχίζει και το καλοκαίρι η ενημέρωση στον ΣΚΑΪ - Αυτές θα είναι οι εκπομπές
Έτσι θα διαμορφωθούν τα βράδια του ΣΚΑΪ...
Έτσι θα διαμορφωθούν τα βράδια του ΣΚΑΪ...
Συγκίνηση στον αέρα του ΣΚΑΪ: Το «αντίο» της Μάρως Καρούση στον Άκη Παυλόπουλο πριν τον ΑΝΤ1
Συγκίνηση στον αέρα του ΣΚΑΪ: Το «αντίο» της Μάρως Καρούση στον Άκη Παυλόπουλο πριν τον ΑΝΤ1
Κι όμως! Παραμένει στον ΣΚΑΪ και δεν παίρνει μεταγραφή στον ΑΝΤ1...
Κι όμως! Παραμένει στον ΣΚΑΪ και δεν παίρνει μεταγραφή στον ΑΝΤ1...
ΑΝΤ1 ή ΣΚΑΪ; Στο επίκεντρο των συζητήσεων ο Σταύρος Ιωαννίδης
ΑΝΤ1 ή ΣΚΑΪ; Στο επίκεντρο των συζητήσεων ο Σταύρος Ιωαννίδης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Mega: Πρόταση-«βόμβα» στον Δήμο Βερύκιο για ραδιόφωνο και τηλεόραση
Mega: Πρόταση-«βόμβα» στον Δήμο Βερύκιο για ραδιόφωνο και τηλεόραση
Πάνος Παληογιάννης : Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από καρδιάς στον καλό φίλο ΓΙΑΝΝΗ ΛΙΑΚΟ
Πάνος Παληογιάννης : Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από καρδιάς στον καλό φίλο ΓΙΑΝΝΗ ΛΙΑΚΟ
Ελευθερία Πάλλα & Ειρήνη Τσέλλου - «Για σένα»: Δύο γυναίκες. Δύο αλήθειες που δεν έχουν ακόμη ειπωθεί ! Έρχεται στον Alpha!
Ελευθερία Πάλλα & Ειρήνη Τσέλλου - «Για σένα»: Δύο γυναίκες. Δύο αλήθειες που δεν έχουν ακόμη ειπωθεί ! Έρχεται στον Alpha!
Το «EXTREME MAKEOVER: HOME EDITION (USA)» κάνει πρεμιέρα σήμερα στον ΑΝΤ1
Το «EXTREME MAKEOVER: HOME EDITION (USA)» κάνει πρεμιέρα σήμερα στον ΑΝΤ1
La Dolce Vita Orient Express: Η σύνδεση Κωνσταντινούπολης-Ρώμης φτάνει.
La Dolce Vita Orient Express: Η σύνδεση Κωνσταντινούπολης-Ρώμης φτάνει.