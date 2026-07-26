Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για τον Αύγουστο: Αλλαγές στη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από ιδιωτικά φαρμακεία
2026-07-26 03:31:22
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, κατά την περίοδο του Αυγούστου ορισμένες εταιρείες που συμμετέχουν στη διακίνηση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν πλήρως τα αιτήματα που υποβάλλονται από τους ασφαλισμένους. Ως αποτέλεσμα, ο ΕΟΠΥΥ προχωρά σε προσωρινή αναπροσαρμογή της διαδικασίας, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της θεραπείας των ασθενών χωρίς καθυστερήσεις.
Πηγή : virus
pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ