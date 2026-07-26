Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει τους ασφαλισμένους ότι κατά τον μήνα Αύγουστο θα υπάρξουν τροποποιήσεις στη διαδικασία χορήγησης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από ιδιωτικά φαρμακεία, λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης από συγκεκριμένες φαρμακευτικές και μεταφορικές εταιρείες. Οι αλλαγές αφορούν αιτήματα που υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και θα διεκπεραιώνονται βάσει ειδικού πίνακα που έχει καταρτιστεί.Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, κατά την περίοδο του Αυγούστου ορισμένες εταιρείες που συμμετέχουν στη διακίνηση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν πλήρως τα αιτήματα που υποβάλλονται από τους ασφαλισμένους. Ως αποτέλεσμα, ο ΕΟΠΥΥ προχωρά σε προσωρινή αναπροσαρμογή της διαδικασίας, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της θεραπείας των ασθενών χωρίς καθυστερήσεις.

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Πηγή : virus