2026-07-24 10:19:05
Φωτογραφία για Οριστικό: Ο Παναγιώτης Στάθης στο τιμόνι του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ1
Οριστικά στον Παναγιώτη Στάθη περνά η παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ1, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της δημόσιας τηλεόρασης ενέκρινε την τοποθέτησή του, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία επιλογής του νέου κεντρικού παρουσιαστή.

Ο έμπειρος δημοσιογράφος διαδέχεται τον Απόστολο Μαγγηριάδη, ο οποίος αποχωρεί από την ΕΡΤ για να ενταχθεί στο δυναμικό του ΣΚΑΪ, όπου θα αναλάβει την παρουσίαση του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων. Παρά το γεγονός ότι διατηρούσε συμβόλαιο με τη δημόσια τηλεόραση για ακόμη έναν χρόνο, η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώνεται πρόωρα, με τη σχετική ρήτρα να καλύπτεται από τον νέο του εργοδότη.

Μετά την αποχώρηση του Μαγγηριάδη, η ΕΡΤ προχώρησε σε ανοιχτή διαδικασία για την κάλυψη της θέσης, με περισσότερους από δέκα δημοσιογράφους να καταθέτουν υποψηφιότητα. Έπειτα από την αξιολόγηση όλων των φακέλων, ο Παναγιώτης Στάθης συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία, με την επιλογή του να επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ.

Πηγή: tvnea.com
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