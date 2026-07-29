2026-07-29 09:56:53

Την ώρα που ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Χρήστος Παληός, από το βήμα της Βουλής διαβεβαίωνε ότι ο ελληνικός σιδηρόδρομος σήμερα «βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας των τελευταίων δεκαετιών», μόλις λίγες ημέρες μετά την παραδοχή του ότι το σύστημα αυτόματης πέδησης (ETCS) δεν λειτουργεί ακόμη σε κανένα σημείο του δικτύου, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) επέβαλε νέα πρόστιμα σε ΟΣΕ sidirodromikanea

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