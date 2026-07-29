ΝΕΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ, ΚΟΣΜΟΥΝ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑ, ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΒΑΜΕΝΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ (1926) ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ
2026-07-29 16:27:17
Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικό Κέντρου Αγρινίου κάνει γνωστό ότι νέα εικαστικά έργα και ντοκουμέντα κοσμούν το κτήριο του, προς τιμήν των 100 χρόνων από την αιματοβαμμένη απεργία των καπνεργατών (1926) της πόλης μας....Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
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