ximeronews

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικό Κέντρου Αγρινίου κάνει γνωστό ότι νέα εικαστικά έργα και ντοκουμέντα κοσμούν το κτήριο του, προς τιμήν των 100 χρόνων από την αιματοβαμμένη απεργία των καπνεργατών (1926) της πόλης μας....Διαβάστε Περισσότερα...