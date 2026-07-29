2026-07-29 15:37:26
Φωτογραφία για Η Βελίκα Καραβάλτσιου εντάσσεται στο δυναμικό του ΕΡΤnews

 



Η ΕΡΤ ανακοινώνει την ένταξη της Βελίκας Καραβάλτσιου στο δημοσιογραφικό δυναμικό της, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν.



Η Βελίκα Καραβάλτσιου ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της πορεία από την ΕΡΤ3, όπου εργάστηκε παράλληλα με τις σπουδές της στη Δημοσιογραφία. Στη διάρκεια της επαγγελματικής της διαδρομής έχει υπηρετήσει την ενημέρωση μέσα από την παρουσίαση δελτίων ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών, ενώ έχει καλύψει σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.



Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε δημοσιογραφικές αποστολές σε εμπόλεμες ζώνες, όπως η Συρία, ο Λίβανος, η Δυτική Όχθη, η Ουκρανία και το Ισραήλ, μεταφέροντας με συνέπεια και επαγγελματισμό την εικόνα των γεγονότων.



Με την εμπειρία, τη γνώση και τη δημοσιογραφική της κατάρτιση, η Βελίκα Καραβάλτσιου ενισχύει το ενημερωτικό δυναμικό του ΕΡΤnews, συμβάλλοντας στην έγκυρη, αξιόπιστη και ποιοτική ενημέρωση των πολιτών.



Πηγή: tvnea.com
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