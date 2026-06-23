2026-06-23 12:40:02
Φωτογραφία για Η ΕΕ ξεκινά πρόσκληση υποβολής προσφορών ύψους 1,1 δισ. ευρώ για έργα υποδομής που καλύπτουν σιδηροδρομικά έργα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ύψους 1,1 δισ. ευρώ για χρηματοδότηση υποδομών μεταφορών, μεταξύ των επιλέξιμων κατηγοριών των οποίων συγκαταλέγονται σιδηροδρομικά έργα στο βασικό διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές έως τις 6 Οκτωβρίου 2026.Η χρηματοδότηση είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2026 για τον μηχανισμό sidirodromikanea
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