2026-06-30 13:50:38

Το Star έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για τον νέο κύκλο του «MasterChef», σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας επιλογής των νέων διαγωνιζόμενων.



Στον αέρα προβάλλεται πλέον το πρώτο διαφημιστικό σποτ για τις δηλώσεις συμμετοχής του «MasterChef 11», καλώντας όσους αγαπούν τη μαγειρική και θέλουν να διεκδικήσουν μια θέση στον κορυφαίο τηλεοπτικό διαγωνισμό μαγειρικής να υποβάλουν την αίτησή τους.



Η προβολή του σχετικού τρέιλερ επιβεβαιώνει ότι η παραγωγή έχει μπει σε φάση προετοιμασίας, με στόχο η νέα σεζόν να κάνει πρεμιέρα, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, μέσα στον Ιανουάριο.



Παράλληλα, οι τρεις αγαπημένοι σεφ, Σωτήρης Κοντιζάς, Λεωνίδας Κουτσόπουλος και Πάνος Ιωαννίδης, συνεχίζουν κανονικά στο τιμόνι του διαγωνισμού, με το Star να διατηρεί το επιτυχημένο σχήμα που έχει ταυτιστεί με την πορεία του «MasterChef».



Πηγή: tvnea.com



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