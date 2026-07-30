Η αισθητική είναι από τους κύριους στόχους στην διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων. Ωστόσο τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει ταυτόχρονα να είναι λειτουργικά και πρακτικά, γιατί δεν είναι καθόλου σπάνιο ο ενθουσιασμός μας για έπιπλα και αντικείμενα όμορφα στην όψη να μας οδηγεί σε επιλογές που στην πράξη δεν εξυπηρετούν και δυσκολεύουν τη χρήση του χώρου. Ειδικά για το σαλόνι, που στα περισσότερα σπίτια είναι ο χώρος με την πιο έντονη καθημερινή χρήση, η λειτουργικότητα ακόμη και καθαρά διακοσμητικών στοιχείων είναι ακόμη πιο σημαντική.Πολλά διακοσμητικά μαξιλάρια

Το πρώτο στοιχείο σε όλες τις προτάσεις διακόσμησης για μια εύκολη αλλαγή, προσθήκη χρώματος και για να δείχνει ο χώρος πιο ζεστός και φιλόξενος. Πραγματικά τα διακοσμητικά μαξιλάρια στον καναπέ συμβάλλουν σε όλα αυτά, όμως για να είναι πραγματικά πρακτικά θα πρέπει να το επιτρέπει κυρίως το βάθος του καναπέ.

Σε έναν καναπέ με μικρό βάθος, όταν δηλαδή για να καθίσει κάποιος άνετα θα πρέπει να απομακρύνει το μαξιλάρι, η πιο συχνή κατάληξη είναι μονίμως τα μαξιλάρια να βρίσκονται ...εκτός του καναπέ και συνήθως στο ...πάτωμα.Σε μια τέτοια περίπτωση και ειδικά αν ο καναπές αποτελεί το κεντρικό σημείο του σπιτιού με έντονη καθημερινή χρήση είναι προτιμότερο να υπάρχουν ένα - δύο ή και καθόλου διακοσμητικά μαξιλάρια, αν αυτό σας διευκολύνει περισσότερο.Ριχτάρια

Για περισσότερη ζεστασιά, χρώμα και επιπρόσθετα για την προστασία του υφάσματος σε καναπέδες - πολυθρόνες πολύ συχνή είναι η επιλογή χρήσης ριχταριών.



Όμως εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, που επί της ουσίας αφορούν τμηματικά καλύμματα για το κεντρικό μέρος ή την πλάτη του καναπέ και τα οποία διαθέτουν αντιολισθητικό υπόστρωμα, τα ριχτάρια δεν είναι και ό,τι πιο ...βολικό, ειδικά σε σαλόνια καθημερινής χρήσης από πολλά άτομα.



Μετακινούνται, τσαλακώνουν και τελικά δημιουργούν μια εικόνα στον καναπέ κάθε άλλο παρά αισθητικά όμορφη ενώ η χρήση τους προσθέτει ένα ογκώδες υφασμάτινο στοιχείο που απαιτεί συχνό πλύσιμο.



Ένα πλενόμενο και εύκολο ακόμη και σε τοπικό καθάρισμα ύφασμα για τον καναπέ και τα καθίσματα καθημερινής χρήσης είναι μια επιλογή περισσότερο πρακτική, ενώ εναλλακτικά οι κουβερτούλες καναπέ, που όταν δεν χρησιμοποιούνται μπορούν να είναι διπλωμένες και τοποθετημένες στα μπράτσα του, είναι μια λύση πολύ πιο πρακτική.

Ζεστά υφάσματα με έντονη υφή

Υφάσματα όπως το μπουκλέ, το βελούδο ή και τα χοντρά σενίλ είναι από τις ιδιαίτερα δημοφιλείς επιλογές για καναπέδες και πολυθρόνες και πραγματικά προσδίδουν ζεστασιά, υφή και δημιουργούν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Για την ακρίβεια όμως όλα αυτά τα κάνουν τον ...χειμώνα.



Αντίθετα, τις υπόλοιπες εποχές είναι ιδιαίτερα ζεστά. Έτσι ή θα πρέπει να υπάρχει και ένα δεύτερο κάλυμμα των επίπλων από βαμβακερό πιο δροσερό ύφασμα ή να χρησιμοποιούνται κατά εποχές βαμβακερά ριχτάρια.



Η επιλογή ενός πιο όχι έντονα ζεστού υφάσματος επίπλωσης, τόσο για τον καναπέ όσο και για όλα τα υπόλοιπα καθίσματα στο σαλόνι είναι μια πολύ πιο πρακτική λύση για άνετη χρήση όλες τις εποχές.

Ανοιχτές βιβλιοθήκες και ράφια

Οι ανοιχτές βιβλιοθήκες και τα ράφια είναι ένα πολύ συνηθισμένο στοιχείο και συχνά επιλέγονται γιατί αποτελούν μία από τις πιο οικονομικές λύσεις αποθήκευσης.

Σε έναν χώρο όμως όπου τα έπιπλα αποθήκευσης περιορίζονται μόνο σε τέτοιου τύπου ανοιχτά έπιπλα, το αποτέλεσμα είναι κάθε μορφής αντικείμενα, διακοσμητικά και χρηστικά, να παραμένουν μόνιμα ορατά. Στην πράξη, αρκούν λίγα αντικείμενα εκτός θέσης ή κάποια πράγματα που δεν τακτοποιήθηκαν για να δημιουργηθεί η αίσθηση ότι ολόκληρο το σαλόνι είναι ακατάστατο.

Αντίθετα, όταν υπάρχει ένας επιμερισμός ανάμεσα σε ανοιχτά και κλειστά έπιπλα αποθήκευσης, έτσι ώστε βιβλιοθήκες και ράφια να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για βιβλία και επιλεγμένα διακοσμητικά αντικείμενα, ενώ όλα τα υπόλοιπα να βρίσκονται -ίσως και όχι τόσο... τακτοποιημένα- μέσα σε συρτάρια ή ντουλάπια, η συνολική εικόνα του χώρου παραμένει μόνιμα πολύ πιο φροντισμένη.

Πολύ χαμηλοί καναπέδες

Οι χαμηλοί καναπέδες, πολύ συνηθισμένοι και διαθέσιμοι στην αγορά σε πολλούς τύπους και ταιριαστοί με κάθε διακοσμητικό στυλ, δημιουργούν όντως μια περισσότερο ζεστή αίσθηση και είναι ασφαλώς η καταλληλότερη επιλογή για νεανικά σπίτια, για χρήση από παιδιά μικρή ηλικίας και κατοικίδια ή για όσους χρησιμοποιούν τον καναπέ όχι τόσο για να κάθονται όσο για να ξαπλώνουν.





Όμως, το χαμηλό ύψος τους κάνει την καθημερινή χρήση λιγότερο άνετη για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια τόσο για να καθίσει όσο και για να σηκωθεί κάποιος από ένα χαμηλό κάθισμα. Το ίδιο ισχύει και για όσους περνούν αρκετές ώρες καθισμένοι στον καναπέ ή χρειάζεται να σηκώνονται πολλές φορές μέσα στην ημέρα.

Γενικά, η άνεση ενός καναπέ, ανάλογα με τη χρήση και τους ανθρώπους που θα εξυπηρετεί, θα πρέπει να δοκιμάζεται στην πράξη και όχι να επιλέγεται με βασικό κριτήριο μόνο την εμφάνισή του.

Σετ από μικρά τραπεζάκια αντί για ένα κεντρικό τραπέζι

Τα σετ από δύο ή τρία μικρά τραπεζάκια αποτελούν μια ιδιαίτερα δημοφιλή λύση, καθώς προσφέρουν ευελιξία και μπορούν να μετακινηθούν εύκολα ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου. Είναι σχεδόν μονόδρομος για ιδιαίτερα μικρά σαλόνια, όμως λόγω μόδας συχνά προτιμώνται και για πιο άνετους χώρους.

Στην πράξη όμως, πέρα από την ευελιξία στη μετακίνησή τους, δεν εξυπηρετούν πάντα το ίδιο καλά με ένα μεγαλύτερο και πιο σταθερό τραπέζι σαλονιού. Η διαθέσιμη επιφάνειά τους είναι σημαντικά μικρότερη, δύσκολα θα χωρέσουν ταυτόχρονα τον καφέ, το τηλεχειριστήριο, ένα βιβλίο ή ένα laptop, ενώ σίγουρα δεν θα αποδειχθούν βολικά για όσους συνηθίζουν να χρησιμοποιούν το τραπέζι και σαν... υποπόδιο όσο κάθονται στον καναπέ.

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