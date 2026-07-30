Σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα ο ΠΦΣ επανέρχεται στο φλέγον ζήτημα για την απαράδεκτη πρακτική της εταιρείας Merck ως προς τη διάθεση του σκευάσματος Ovitrelle®. Ένα θέμα που βιώνουμε όλοι οι Φαρμακοποιοί και ανέδειξε ο ΠΦΣ προχθές Τρίτη 28/7 με επιστολή του προς την Εταιρεία και κοινοποίηση προς κάθε αρμόδιο, οι επίσημοι Σύλλογοι των Φαρμακαποθηκών στήριξαν και επιβεβαίωσαν τις καταγγελίες του.

Τόσο ο κ. Βασίλης Μπιρλιράκης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας (ΟΣΦΕ), όσο και ο κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων (ΠΣΦ), όχι απλά επιβεβαίωσαν τον ΠΦΣ αλλά ανέφεραν επιπλέον ελλιπή τροφοδοσία και τακτική αποκλεισμού της εταιρείας σε πολλές φαρμακαποθήκες!

Ο Πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Απόστολος Βαλτάς έκανε μάλιστα και μια συγκλονιστική αποκάλυψη για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε από την εταιρεία ως ένας απλός συνάδελφος που ζήτησε να προμηθευτεί το φάρμακο!

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