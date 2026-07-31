2026-07-31 19:55:37
Φωτογραφία για Ψηφίστηκε η τροπολογία – Ξεκλειδώνουν οι πληρωμές μας για την παχυσαρκία
Ψηφίστηκε η τροπολογία που ανοίγει επιτέλους τον δρόμο για την πληρωμή των φαρμακείων για τα φάρμακα του προγράμματος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας που χορηγήθηκαν στους δικαιούχους τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.

Μετά την καθυστέρηση και την αγωνία των τελευταίων εβδομάδων, υπάρχει πλέον η απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση για να προχωρήσουν οι εκκρεμείς πληρωμές μας.

Τι προβλέπεται Καλύπτονται τα φάρμακα που χορηγήθηκαν από τα συμβεβλημένα ιδιωτικά φαρμακεία από 1 Ιανουαρίου έως και 10 Ιουλίου 2026. Η ΕΚΑΠΥ θα μεταφέρει τα απαραίτητα χρήματα στην ΗΔΙΚΑ. Η ΗΔΙΚΑ θα κάνει την εκκαθάριση και θα καταβάλει τα ποσά στα φαρμακεία. Η ρύθμιση αναφέρεται ξεκάθαρα στις συνταγές με την ένδειξη «Φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας». Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί

Το πρόγραμμα δεν σταματά. Μετά το τέλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, 

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