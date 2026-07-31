...όχι, το δαφνέλαιο δεν είναι φωτοτοξικό, όσο για φαγεσωρογόνο*...εξηγώ μέσα στο άρθρο...συνεχίστε το διάβασμα ... και εγώ συνεχίζω την εξήγηση......αντίθετα με τα αιθέρια έλαια από εσπεριδοειδή, όπως το λεμόνι και το πορτοκάλι, το παραδοσιακό δαφνέλαιο, το οποίο, όπως σας έχω πει και άλλες φορές, είναι κυρίως εμποτισμός φύλλων δάφνης σε ελαιόλαδο, δεν είναι φωτοτοξικό και αυτό διότι δεν περιέχει φουροκουμαρίνες, οι οποίες και είναι αυτές που προκαλούν αντιδράσεις με το ηλιακό φως!Παρόλο όμως που δεν είναι φωτοτοξικό το δαφνέλαιο, καλό είναι να αποφεύγουμε την εφαρμογή υπερβολικής ποσότητάς του στο δέρμα μας, πριν την πολύωρη έκθεσή μας στον ήλιο (όπως το καλοκαίρι) απλώς για να αποφευχθεί τυχόν ερεθισμός από την υπερθέρμανση του δέρματός μας!...και που μπορεί να μας βοηθήσει το δαφνέλαιο;Το δαφνέλαιο βοηθάει στην αντιμετώπιση της ξηροδερμίας στο πρόσωπο αλλά και σε άλλα μέρη του σώματός μας (γάμπες, μηροί, πατούσες, βραχίονες, καρποί) χάρη στις μαλακτικές, ενυδατικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του!Και...-. ενυδατώνει το δαφνέλαιο την ξηρή επιδερμίδα μας, καθώς περιορίζει την απώλεια υγρασίας - ισχυρότατο ενυδατικό,-. ανακουφίζει από το αίσθημα τραβήγματος - ισχυρότατο ενυδατικό,-. καταπραΰνει τους ερεθισμούς - ισχυρότατο καταπραϋντικό,-. προστατεύει το δέρμα από μικρόβια - ισχυρό αντιμικροβιακό-. ανακουφίζει και θεραπεύει από μικροφλεγμονές - ισχυρόταο αντιφλεγμονώδες...και με ρωτάτε: είναι κάτι που πρέπει να προσέχουμε με το δαφνέλαιο ντινα;-. ναι,1ον - επειδή το δαφνέλαιο είναι ένα βαρύ σχετικά λάδι, ρίχνουμε μία πολύ μικρή ποσότητα στην χούφτα μας και με τα ακροδάχτυλα του άλλου μας χεριού, κάνουμε επάληψη στο πρόσωπο και στο ντεκολτέ μας, μέχρι κάτω χαμηλά.Στην συνέχεια, με τα δυό μας χέρια κάνουμε ελαφρύ, ανοδικό μασάζ σε όλη μας αυτή την περιοχή, για αρκετά λεπτά, ώστε να απορροφηθεί από την επιδερμίδα μας όσο περισσότερο λάδι γίνεται!...και εδώ μία διευκρίνηση:Η επιδερμίδα μας μπορεί να απορροφήσει ένα μέρος από το λάδι μασάζ, αλλά όχι ολόκληρη την ποσότητα.Το μεγαλύτερο μέρος του λαδιού μας, παραμένει στην εξωτερική στοιβάδα του δέρματος, στην κεράτινη στοιβάδα, όπου και δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ που "κλειδώνει" θα έλεγα, την υγρασία, ενώ μόνο τα ελαφρύτερα, λιπόφιλα συστατικά εισχωρούν πιο βαθιά.Τα περισσότερα ενυδατικά λάδια, όπως ακριβώς και το δαφνέλαιό μας, σχηματίζουν μια λιπαρή στοιβάδα που μαλακώνει το δέρμα και αποτρέπει την απώλεια νερού.Κάνοντας λοιπόν επισταμένα μασάζ με το δαφνέλαιό μας, η τριβή και η θερμότητα που αναπτύσσονται, αυξάνουν την τοπική κυκλοφορία του αίματος και βοηθούν τα μικρότερα μόρια να διεισδύσουν καλύτερα.Και δεν ξεχνάμε πως το λάδι που παίρνουμε από την εμβάπτιση των δαφνόφυλλων στο ελαιόλαδο φέρει τις ιδιότητες και χρήσεις και των δύο υλικών μας και ναι, είναι πολύτιμες!2ον - το δαφνέλαιο δεν είναι φαγεσωρογόνο, υπάρχει όμως μία περίπτωση να φράξει τους πόρους σε ευαίσθητα ή με τάση ακμής δέρματα, για αυτό προσοχή εάν το δέρμα μας έχει τάση προς ακμή, κάνουμε επισταμένως μασάζ!...και3ον - σας θυμίζωπως ετοιμάζουμε το δικό μας ευωδιαστό δαφνέλαιο και όλες τις πολύτιμες ιδιότητές του και χρήσειςΗ πολύτιμη δάφνη/ Laurus nobilis L. – μια πρώτη γνωριμίαΠως να προστατέψουμε τα τρόφιμά μας από μικροέντομαΤα φύλλα της δάφνης και οι χαλαρωτικές και καταπραϋντικές τους ιδιότητεςΈνα πανίσχυρο λάδι-ίαμα με δεντρολίβανο και δάφνη, για τους κιρσούς και όχι μόνο* φαγεσωρογόνο είναι οτιδήποτε προκαλεί απόφραξη στους πόρους του δέρματός μας, οδηγώντας στη δημιουργία φαγεσώρων, δηλαδή μαύρων ή λευκών στιγμάτων και ακμής!Σε αμέσως επόμενο άρθρο μου θα σας εξηγήσω τι και ποια είναι τα φαγεσωρογόνα λάδια!κείμενο και επιμέλεια κειμένου: ntina/thalia-botanologia.gr