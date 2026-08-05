2026-08-05 02:01:56
Φωτογραφία για Λάδι λεβάντας – Πως ετοιμάζω το ευωδιαστό και πολύτιμο λάδι
Λάδι λεβάντας – ένα πολύτιμο, ευωδιαστό λάδι και η συνταγή και οι πληροφορίες για το πως το ετοιμάζω!

Ο τρόπος παρασκευής του πολύτιμου λαδιού μου είναι απλός και εύκολος! 

Το λάδι της λεβάντας έχει ένα υπέροχο άρωμα και

πολλές-πολλές χρήσεις.

Λάδι λεβάντας

     Το ευωδιαστό μου λάδι με τις πολύτιμες μωβ* σταγόνες του,

     διώχνει  άγχος και ζάλη, 

     φέρνει  την  γαλήνη πάλι!

     Το πολύτιμο λάδι μου καταπραΰνει το κορμί, 

     στο κουρασμένο δέρμα δίνει ένα απαλό και θεραπευτικό φιλί

                                      και τον ύπνο προσκαλεί!

Το λάδι της λεβάντας έχει χρησιμοποιηθεί από αρχαιοτάτων χρόνων – εδώ και 5.000 χρόνια περίπου – και από διάφορους πολιτισμούς κυρίως για τις καταπραϋντικές και 

αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές της, αλλά κυρίως για την πολύτιμη βοήθειά του σε περιπτώσεις στρες,


νευρικής εξάντλησης και ήπιας μορφής κατάθλιψης.

Χρειάζεται μόνο μια μικρή ποσότητα λαδιού ή αιθέριου ελαίου λεβάντας  και αμέσως νιώθουμε τα αποτελέσματά του!

Τοπικά το λάδι λεβάντας χρησιμοποιείται για να απαλύνει ερεθισμούς του δέρματος, όπως φαγούρες και εγκαύματα, να ανακουφίσει τους πονοκεφάλους, 

να απομακρύνει την ένταση

στις αρθρώσεις αλλά και να μας προσφέρει έναν ευχάριστο και ήρεμο ύπνο!

...και να πως ετοιμάζω το λάδι μου:

1ος τρόπος – λάδι με φρέσκια λεβάντα

Πρότυπη ποσότητα η οποία read more:https://botanologia.gr/ladi-levantas-pos-mporoyme-na-kanoyme-to-eyodiasto-kai-polytimo-ladi/

ποιητική αδεία οι σταγόνες του λαδιού μου έγινα "μωβ σταγόνες",
botanologia
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