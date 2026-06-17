Ένα εντυπωσιακό πολυετές που προσφέρει ομορφιά και άρωμα σε κήπους ή μπαλκόνια, ενώ απαιτεί ελάχιστη φροντίδα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΓενικά χαρακτηριστικάΦροντίδα: Θέση · Χώμα · Πότισμα · Κλάδεμα · Λίπανση · Ανθοφορία - ΠολλαπλασιασμόςΓενικά χαρακτηριστικά

Murraya paniculata η βοτανολογική της ονομασία και πρόκειται για πολυετή και αειθαλή καλλωπιστικό θάμνο, με καταγωγή από περιοχές της Ασίας και της Αυστραλίας. Στο ίδιο είδος ανήκει και η Murraya koenigii που αποκαλείται και «φυτό κάρυ», τα φύλλα της οποίας χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ασιατική και Ινδική κουζίνα.



Μπορεί να αναπτυχθεί σε μορφή θάμνου ή μικρού δέντρου όπως και να κλαδευτεί σε συγκεκριμένο σχήμα, με το ύψος της σε πλήρη ανάπτυξη να φτάνει τα 2-3 μέτρα και ελαφρά μικρότερη παράπλευρη ανάπτυξη.

Το πλούσιο φύλλωμα αποτελείται από μικρά λογχοειδή και στιλπνά φύλλα που φύονται αντικρυστά κατά μήκος των βλαστών. Το χρώμα τους είναι έντονο πράσινο στο επάνω μέρος και ελαφρά πιο ανοιχτόχρωμα στην κάτω πλευρά.Τα λευκά λουλούδια εμφανίζονται στις άκρες των βλαστών και τόσο στην όψη όσο και σε άρωμα θυμίζουν άνθη εσπεριδοειδών. Από αυτό το χαρακτηριστικό η Μουράγια συχνά αποκαλείται και «Γιασεμί πορτοκαλιού».Μετά την ωρίμανση των λουλουδιών εμφανίζει κόκκινους καρπούς.

Η καλλωπιστική αξίας της οφείλεται όχι μόνο στα όμορφα αρωματικά άνθη αλλά και στο πλούσιο συμπαγές φύλλωμα, που κάνει την Μουράγια κατάλληλη για πολλές διαφορετικές χρήσεις στην κηποτεχνία. Μπορεί να καλλιεργηθεί απευθείας στο έδαφος ή σε δοχεία φύτευσης και με το κατάλληλο κλάδεμα να διατηρηθεί στο επιθυμητό μέγεθος και σχήμα σε θαμνώδη ή δενδρώδη μορφή.

Φροντίδα Θέση

Ευδοκιμεί σε ηλιόλουστες ή ημισκερές θέσεις. Ιδανικά σημεία αυτά που η Μουράγια θα δέχεται πρωινό και απογευματινό ήλιο για περισσότερες από έξι ώρες μέσα στη μέρα, αλλά θα είναι προστατευμένη από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία τις μεσημεριανές ώρες, ειδικά τα ζεστά διαστήματα του καλοκαιριού.



Η αντοχή της στην ξηρασία είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σε συνθήκες ψύχους, γι΄αυτό και θα πρέπει να επιλέγονται θέσεις που το φυτό θα είναι προστατευμένο από τον βοριά, ενώ σε περιπτώσεις παρατεταμένου παγετού επίσης θα πρέπει το φύλλωμα να προστατεύεται.

Χώμα

Δεν έχει ιδιαίτερες εδαφικές απαιτήσεις. Χρησιμοποιείστε ένα κοινό φυτόχωμα εξωτερικού χώρου.

Πότισμα

Έχει ανάγκη από μέτριο προς λιγοστό πότισμα. Άνοιξη και φθινόπωρο δεν θα πρέπει να δέχεται νερό παραπάνω από μια φορά την εβδομάδα, ενώ ακόμη και τα ζεστά διαστήματα του καλοκαιριού όχι παραπάνω από κάθε 4-5 ημέρες. Πριν το πότισμα το χώμα της θα πρέπει έχει στεγνώσει όχι μόνο επιφανειακά αλλά και σε βάθος 2-3 εκατοστών.



Η μειωμένη ανθοφορία, τα λουλούδια που πέφτουν πριν προλάβουν να ανοίξουν, το κιτρίνισμα των φύλλων και η πολύ αργή ανάπτυξη του φυτού είναι συνήθως σημάδια ότι η Μουράγια δέχεται περισσότερο νερό από όσο χρειάζεται.



Φυτά σε γλάστρες χρειάζονται, γενικά, λίγο περισσότερο νερό σε σχέση με τα τοποθετημένα απευθείας στο έδαφος.





Κλάδεμα

Το κλάδεμα της αρχές της Άνοιξης, όταν οι θερμοκρασίες έχουν επανέλθει σε κανονικά επίπεδα, συμβάλλει στην δημιουργία νέων βλαστών αλλά και στη διατήρηση του συμπαγούς σχήματος, ειδικά όταν η Μουράγια καλλιεργείται ως θάμνος διαμόρφωσης τοπίου και όχι σε μορφή δέντρου.





Λίπανση

Χωρίς να είναι απολύτως αναγκαίο ένα πλήρες ενισχυτικό για ανθοφόρα, κάθε 20-30 ημέρες την περίοδο της άνοιξης, συμβάλλει σε εντονότερη ανθοφορία.

Ανθοφορία - Πολλαπλασιασμός

Τα περισσότερα φυτά παρουσιάζουν δύο περιόδους ανθοφορίας, την άνοιξη και στις αρχές του φθινοπώρου. Σε περιοχές με ήπιους χειμώνες η Μουράγια εμφανίζει άνθη σχεδόν όλες τις εποχές του χρόνου, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα ίσως χάσει ένα μέρος του φυλλώματος.



Ο πολλαπλασιασμός της γίνεται με ημιξυλώδη μοσχεύματα, που δεν έχουν εμφανίσει άνθη, την άνοιξη και έως τις αρχές του καλοκαιριού όσο επικρατούν κανονικές θερμοκρασίες.

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