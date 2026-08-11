2026-08-11 09:38:52
Φωτογραφία για Η Μάνια Παπαδημητρίου στις Κόρες της Αρετής!



Η καταξιωμένη ηθοποιός Μάνια Παπαδημητρίου συμμετέχει στη μεγάλη δραματική σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής», ενσαρκώνοντας την Καιτούλα, έναν από τους πιο ιδιαίτερους και πολυδιάστατους χαρακτήρες της ιστορίας. Μια γυναίκα που παλεύει με την άνοια και κινείται διαρκώς ανάμεσα στην ωμή αλήθεια και την τρυφερότητα, χαρίζοντάς μας στιγμές συγκίνησης, χιούμορ και βαθιάς ανθρωπιάς.

Η Μάνια Παπαδημητρίου μας συστήνει την Καιτούλα, μέσα από ένα σύντομο βίντεο:

«Με λένε Καιτούλα, αν και μερικές φορές το ξεχνάω κι εγώ. Η κόρη μου λέει πως έχω άνοια, αλλά εγώ λέω πως θυμάμαι μόνο όσα έχουν σημασία. Άλλες φορές μπερδεύω τα πρόσωπα, άλλες φορές λέω πράγματα που δεν πρέπει... αλλά, ξέρεις κάτι; Όταν κάποιος μεγαλώνει δε φοβάται να λέει τις αλήθειες ακόμα κι όταν κανείς δεν θέλει να τις ακούσει».

Δες το βίντεο: https://www.instagram.com/reels/DbpxMotAXDC/

«Οι κόρες της Αρετής», έρχεται το φθινόπωρο στον Alpha.

Συμμετέχουν: Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Ασημένια Βουλιώτη, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Γιώργος Ζιάκας, Γεωργία Μεσαρίτη, Ιάσονας Χρόνης, Δώρα Χρυσικού, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Φώτης Πετρίδης, Ευφυμία Καλογιάννη, Μαριάννα Πουρέγκα, Δανάη Καλούτσα, Αθηνά Ροδίτου, Φοίβος Παπακώστας, Μελίνα Βαμπούλα, Χρύσα Κλούβα, Ηλέκτρα Γεννατά.



Στο ρόλο της Καιτούλας η Μάνια Παπαδημητρίου

Στο ρόλο της Έφης η Αλεξία Καλτσίκη

Στο ρόλο της Αφροδίτης η Ράνια Σχίζα

Σενάριο: Κατερίνα Γιαννάκου

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κωνσταντάτος

Παραγωγή: Pedio Productions

Βασισμένο στο format MRS. FAZILET AND HER DAUGHTERS (FAZILET HANIM VE KIZLARI), πρωτότυπη σειρά σε δημιουργία Avşar Film, παραγωγή Şükrü Avşar, σενάριο Sırma Yanık.



Πηγή: tvnea.com
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