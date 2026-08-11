Μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο από τη ζωή της Ρούλας Κορομηλά, η οποία είχε μείνει μακριά από τη δημοσιότητα, αποκάλυψε ο Ηλίας Ψινάκης μέσα από τη διαδικτυακή εκπομπή «Στο Γηροκομείο», έχοντας καλεσμένο τον Νίνο.Ο Ηλίας Ψινάκης αναφέρθηκε στην περίοδο μετά τον χωρισμό της παρουσιάστριας από τον Νάσο Γαλακτερό, όταν η ίδια βρέθηκε παράλληλα αντιμέτωπη με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.Όπως περιέγραψε, η Ρούλα Κορομηλά είχε εμφανίσει αυτοάνοσο νόσημα και η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει θεραπεία με κορτιζόνη.«Ήταν μία περίοδος που η Ρούλα είχε εξαφανιστεί γιατί είχε παραλύσει. Είχε πάθει ένα αυτοάνοσο, είχε χωρίσει από τον Γαλακτερό και είχε παραλύσει, έπαιρνε κορτιζόνες για να συνέλθει. Μόνο που δεν έβαλα τα κλάματα όταν την είδα, ήταν άλλη. Δεν ήταν αυτή που ξέραμε», εξομολογήθηκε συγκινημένος.Ο Ηλίας Ψινάκης αποκάλυψε στη συνέχεια ότι η Ρούλα Κορομηλά πήγε στο σπίτι του και τελικά παρέμεινε εκεί για εννέα ολόκληρους μήνες, έχοντας δίπλα της ανθρώπους που τη φρόντιζαν κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής της.«Της λέω “έλα να πιούμε έναν καφέ στο σπίτι να τα πούμε μετά το σόου”. Ήρθε και έμεινε εννέα μήνες. Είχε εδώ γιατρούς, μασέρ, κομμωτές και ήθελε μόνο ορισμένους ανθρώπους: τον Μάνο Ελευθερίου, τον Πετράτο και τον Βασίλη, τον γιο του Κώστα Καρρά, για να μην ενοχλείται. Ήθελε και τον Νίνο», αποκάλυψε.Μιλώντας για όσα συνέβαιναν εκείνους τους μήνες πίσω από τις κλειστές πόρτες, ο Ηλίας Ψινάκης περιέγραψε και την καθημερινή προσπάθεια των ανθρώπων που βρίσκονταν κοντά στην παρουσιάστρια.«Για να μην τρώει αλάτι η Ρούλα, εμείς κάναμε βάρδιες. Ξενυχτούσαμε», είπε χαρακτηριστικά.Μέσα από την αφήγησή του, ο Ηλίας Ψινάκης έφερε στο φως μία περίοδο κατά την οποία η Ρούλα Κορομηλά είχε απομακρυνθεί από τη δημόσια εικόνα της και έδινε τη δική της προσωπική μάχη, έχοντας στο πλευρό της έναν πολύ στενό κύκλο ανθρώπων.Πηγή: tvnea.com