2026-08-12 12:16:51
Φωτογραφία για Από τον ΣΚΑΪ στο Open η Ελεάννα Τρυφίδου – Αυτή την εκπομπή αναλαμβάνει...
Μια νέα μεταγραφή καταγράφεται στο ενημερωτικό πρόγραμμα του Open, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Κολοκυθάς παραμένουν στο τιμόνι της «Ώρας Ελλάδος» για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ωστόσο αλλαγή θα υπάρξει σε κομβική θέση πίσω από τις κάμερες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tvinsider.gr, η Ελεάννα Τρυφίδου εντάσσεται στο δυναμικό της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής και αναλαμβάνει την αρχισυνταξία της.

Η δημοσιογράφος προέρχεται από τον ΣΚΑΪ, όπου την περασμένη τηλεοπτική σεζόν είχε την ευθύνη της αρχισυνταξίας στην εκπομπή «Το 'χουμε» με τον Κώστα Τσουρό. Πλέον μετακινείται στην πολύ πρωινή ζώνη του Open, συμμετέχοντας στον σχεδιασμό της «Ώρας Ελλάδος» για τη νέα σεζόν.

Η θέση έμεινε κενή μετά την αποχώρηση της Γεωργίας Λινάρδου, η οποία μετακινείται στον ΑΝΤ1 και αναλαμβάνει την αρχισυνταξία του ανανεωμένου «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη.

Πηγή: tvnea.com
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