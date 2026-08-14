Το απόσπασμα που αναφέρετε περιγράφει πολύ σωστά ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα ασφαλείας των ψηφιακών πορτοφολιών (Google Wallet, Apple Pay, Samsung Wallet).

Ωστόσο, το συχνότερο και πιο ακριβό λάθος που κάνουν οι καταναλωτές όταν πληρώνουν με το κινητό είναι ότι δεν ελέγχουν το ποσό στην οθόνη του POS πριν πληρώσουν.

Το «Λάθος που Κοστίζει Ακριβά»: Πώς Συμβαίνει;

Μη έλεγχος του ποσού στο τερματικό:

Πολλοί χρήστες, λόγω κεκτημένης ταχύτητας, ξεκλειδώνουν το κινητό και το πλησιάζουν αμέσως στο POS χωρίς να κοιτάξουν την οθόνη του τερματικού. Αν ο ταμίας πληκτρολογήσει κατά λάθος λάθος ποσό (π.χ. €50 αντί για €5) ή αν πρόκειται για πρόθεση εξαπάτησης, η πληρωμή εγκρίνεται αμέσως.

Πληρωμή «στα τυφλά» σε μεταφερόμενα POS:

Σε χώρους όπως εστιατόρια ή ντελίβερι, ορισμένοι ζητούν από τον πελάτη να πλησιάσει το κινητό στην πίσω πλευρά μιας συσκευής/smartphone χωρίς να φαίνεται καθαρά η οθόνη με το ποσό.

Απόσπαση προσοχής:

Επιτήδειοι ενδέχεται να προσπαθήσουν να σας αποσπάσουν την προσοχή την ώρα που πλησιάζετε τη συσκευή, ώστε να μην προσέξετε τι χρεώνεστε.

Πώς να Προστατευτείτε

Κοιτάτε ΠΑΝΤΑ το POS: Μην πλησιάζετε το κινητό αν δεν δείτε αναγραμμένο το ακριβές ποσό στην οθόνη του τερματικού.

Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις (Push Notifications): Ρυθμίστε την εφαρμογή της τράπεζάς σας να σας στέλνει άμεση ειδοποίηση για κάθε χρέωση στο κινητό, ώστε να εντοπίσετε αμέσως τυχόν λάθος.

Ζητάτε πάντα την απόδειξη: Είτε φυσική είτε ψηφιακή, η απόδειξη είναι το αποδεικτικό σας στοιχείο σε περίπτωση που χρειαστεί να αμφισβητήσετε τη συναλλαγή

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