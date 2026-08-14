2026-08-14 07:46:09
Φωτογραφία για Έξοδος πριν τα 67, τα τρία «χρυσά» κλειδιά του ΕΦΚΑ για πρόωρη σύνταξη χωρίς περικοπές.
Ο πλήρης οδηγός για τους ασφαλισμένους που θέλουν να αποφύγουν την αναμονή έως τα 67. Πώς η σωστή χρήση των πλασματικών ετών, η διαδοχική ασφάλιση και τα «παράθυρα» της νομοθεσίας για τους γονείς ανοίγουν την πόρτα του ταμείου.Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα φημίζεται για την πολυπλοκότητά του, αποτελώντας συχνά έναν πραγματικό λαβύρινθο για τους εργαζομένους που πλησιάζουν στη δύση του sidirodromikanea
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