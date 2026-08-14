





Με ενθουσιασμό υποδέχτηκε η Dara την επίσημη ανακοίνωση ότι το Μπουργκάς θα φιλοξενήσει τη Eurovision 2027, έναν χρόνο μετά τη νίκη της στον διαγωνισμό της Βιέννης με το «Bangaranga».

Η Βουλγάρα τραγουδίστρια δεν έκρυψε τη χαρά της για το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός μουσικός διαγωνισμός επιστρέφει στη χώρα της, αυτή τη φορά με επίκεντρο την παραθαλάσσια πόλη της Μαύρης Θάλασσας.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της EBU και της βουλγαρικής δημόσιας τηλεόρασης BNT, η Dara εμφανίστηκε σε βίντεο κρατώντας το τρόπαιο της Eurovision και έστειλε το δικό της μήνυμα στους φίλους του διαγωνισμού.







«Γεια σε όλους. Όλοι με ρωτούν πώς αντιδρώ στην είδηση ότι το Μπουργκάς θα φιλοξενήσει τη Eurovision του χρόνου. Λοιπόν, κατ' αρχάς, είμαι πανευτυχής που η Βουλγαρία θα φιλοξενήσει τη Eurovision, ετοιμαστείτε, γιατί θα τα ''σπάσουμε''. Περιμένω όλες τις γοργόνες και όλους τους καπετάνιους μου να έρθουν να χορέψουν μαζί μας. Και ξέρω ότι όλοι οι άνθρωποι της θάλασσας ξέρουν να διασκεδάζουν. Οπότε, τι περιμένετε; Αγοράστε ένα καινούργιο μπικίνι. Πάμε στο Μπουργκάς! Συγχαρητήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό του Wiwibloggs στα social media, με τη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού να δίνει από τώρα τον τόνο για όσα θα ακολουθήσουν τον ερχόμενο Μάιο.

Το Μπουργκάς πήρε επίσημα το «χρίσμα» για τη Eurovision 2027, με την Arena Burgas να φιλοξενεί και τις τρεις μεγάλες βραδιές της διοργάνωσης.

Ο Α’ Ημιτελικός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Μαΐου, ο Β’ Ημιτελικός την Πέμπτη 13 Μαΐου, ενώ ο Μεγάλος Τελικός έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 15 Μαΐου 2027.

Πηγή: tvnea.com