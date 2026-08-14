Μια ξεχωριστή διεθνής επιστημονική τιμή στον Δημήτρη Νανόπουλο

Μια ξεχωριστή διεθνής επιστημονική τιμή στον Δημήτρη ΝανόπουλοΜια ιδιαίτερα σημαντική επιστημονική έκδοση είναι αφιερωμένη στον Καθηγητή Δημήτρη Νανόπουλο, έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες θεωρητικούς φυσικούς με διεθνή παρουσία και επιρροή επί περισσότερες από πέντε δεκαετίες.Το διεθνές επιστημονικό περιοδικό Universe έχει δημιουργήσει το ειδικό θεματικό τεύχος:Particle Physics and Cosmology: A Themed Issue in Honor of Professor Dimitri Nanopoulosμε Guest Editors τους Jun-Jie Cao, Yungui Gong, Tianjun Li και Natsumi Nagata.Το αφιέρωμα έχει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς τα θέματα των εργασιών του βρίσκονται ακριβώς στην περιοχή όπου κινήθηκε μεγάλο μέρος της ερευνητικής πορείας του Δημήτρη Νανόπουλου: στη συνάντηση της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων με την Κοσμολογία.Οι εργασίες του Special Issue καλύπτουν ένα εντυπωσιακό εύρος θεμάτων της σύγχρονης θεωρητικής φυσικής: θεωρίες Μεγάλης Ενοποίησης, υπερσυμμετρία και υπερβαρύτητα, θεωρία χορδών, κοσμολογικό πληθωρισμό, σκοτεινή ύλη, νετρίνα, βαρυτικά κύματα και φυσική πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο.Ιδιαίτερη θέση έχει το Flipped SU(5) × U(1), ένα πεδίο άμεσα συνδεδεμένο με το ερευνητικό έργο του Νανόπουλου. Στο αφιέρωμα οι Ignatios Antoniadis και John Rizos παρουσιάζουν ανασκόπηση της κατασκευής του μοντέλου στο πλαίσιο των τετραδιάστατων χορδών και των συνεπειών του τόσο για τη σωματιδιακή φυσική όσο και για την κοσμολογία. Οι ίδιοι αφιερώνουν την εργασία στον φίλο και συνεργάτη τους Δημήτρη Νανόπουλο.Στο Special Issue συναντά κανείς ακόμη έρευνα για τον πληθωρισμό τύπου Starobinsky στο πλαίσιο της υπερβαρύτητας, για την κβαντική βαρύτητα και το πρώιμο Σύμπαν, αλλά και για τα βαρυτικά κύματα ως ένα νέο παράθυρο προς φυσική πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο.Και ίσως αυτό να αποτυπώνει καλύτερα τη σημασία της επιστημονικής διαδρομής του Δημήτρη Νανόπουλου: πολλά από τα ερωτήματα στα οποία εργάστηκε επί δεκαετίες εξακολουθούν σήμερα να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της έρευνας.Ο Δημήτρης Νανόπουλος σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και απέκτησε το διδακτορικό του στη Φυσική Υψηλών Ενεργειών από το University of Sussex. Εργάστηκε επί σειρά ετών στο CERN, καθώς και στην École Normale Supérieure και στο Harvard. Το 1989 έγινε καθηγητής στο Texas A&M University, όπου από το 1992 υπήρξε Distinguished Professor of Physics και αργότερα κάτοχος της έδρας Mitchell/Heep στη Φυσική Υψηλών Ενεργειών.Υπήρξε επίσης Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ η διεθνής επιστημονική του διαδρομή έχει τιμηθεί, μεταξύ άλλων, με το Onassis International Prize και το Enrico Fermi Prize της Ιταλικής Εταιρείας Φυσικής.Πέρα όμως από αριθμούς, τίτλους και διακρίσεις, υπάρχει κάτι ακόμη σημαντικότερο: η δυνατότητα ενός επιστήμονα να αφήνει το αποτύπωμά του στα ίδια τα ερωτήματα που απασχολούν την επιστήμη.Και αυτό ακριβώς δείχνει αυτό το αφιέρωμα.Να συνεχίζουν νεότεροι και παλαιότεροι ερευνητές από ολόκληρο τον κόσμο να εργάζονται πάνω σε προβλήματα που συνδέονται με ιδέες στις οποίες αφιέρωσες μεγάλο μέρος της επιστημονικής σου ζωής.Μια πραγματικά ξεχωριστή και απολύτως άξια διεθνής επιστημονική τιμή στον Καθηγητή Δημήτρη Νανόπουλο.

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