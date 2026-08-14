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Η αγορά του DIY PC building βρίσκεται πράγματι αντιμέτωπη με μία από τις δυσκολότερες περιόδους της, καθώς η αλυσίδα αλλαγών που πυροδότησε η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και των Data Centers επηρεάζει πλέον σχεδόν κάθε εξάρτημα ενός υπολογιστή — με τις μητρικές κάρτες (motherboards) να είναι το πιο πρόσφατο «θύμα».

1. Η «αποστράγγιση» από τα Data Centers ΚΑΙ το πρόβλημα με το AI

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί (Microsoft, Meta, Google, Amazon) διοχετεύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε υποδομές AI. Αυτό δημιουργεί δύο κύρια προβλήματα για τον καταναλωτή:

Προτεραιότητα στα χυτήρια ημιαγωγών: Εταιρείες όπως η TSMC αφιερώνουν τη διαθέσιμη παραγωγική τους ικανότητα στα εξαιρετικά κερδοφόρα enterprise τσιπ (π.χ. NVIDIA H100/B200), αφήνοντας λιγότερο "space" για consumer CPUs/GPUs.

Έλλειψη & αύξηση τιμών στις μνήμες: Η παραγωγή μνήμης HBM (High Bandwidth Memory) για servers απορροφά τις γραμμές παραγωγής των Samsung, SK Hynix και Micron, πιέζοντας τις τιμές των απλών DDR5 RAM και VRAM.

2. Γιατί ακριβαίνουν δραματικά οι μητρικές;

Η μητρική κάρτα θεωρούνταν παραδοσιακά ένα από τα πιο προσιτά εξαρτήματα ενός budget build. Πλέον όμως, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί λόγω τεχνικών απαιτήσεων:

Πολυπλοκότητα πλακέτας (Multi-layer PCBs): Η εισαγωγή των πρωτοκόλλων PCIe 5.0 και DDR5 απαιτεί εξαιρετικά καθαρή μεταφορά σήματος. Για να αποφευχθούν οι παρεμβολές, οι κατασκευαστές αναγκάζονται να χρησιμοποιούν πλακέτες με 6, 8 ή και 10 στρώσεις (layers) χαλκού, αυξάνοντας κατακόρυφα το κόστος παραγωγής.

Απαιτήσεις VRM (Τροφοδοσία): Οι σύγχρονοι επεξεργαστές καταναλώνουν τεράστια ποσά ενέργειας σε boost cycles. Αυτό απαιτεί πανάκριβα στάδια τροφοδοσίας (VRMs) με ποιοτικά MOSFETs, πυκνωτές και τεράστιες ψήκτρες αλουμινίου/χαλκού.

Ενσωματωμένα χαρακτηριστικά υψηλού κόστους: Πρωτόκολλα όπως Wi-Fi 7, 2.5G/10G Ethernet controllers και θύρες USB4/Thunderbolt προσθέτουν επιπλέον κόστος στο bill of materials (BOM).

3. Τι σημαίνει αυτό για τον κατασκευαστή (DIY Builder);ΚατηγορίαΠαλαιότερο Κόστος (Pre-Crisis)Σημερινό / Αναμενόμενο ΚόστοςEntry-Level Motherboard€60 – €90€120 – €170Mid-Range Motherboard€120 – €180€220 – €350MSRP Value PC Build~€600 – €700~€900 – €1.100

Η έννοια του "Budget Gaming PC" των €500-€600 έχει σχεδόν εξαφανιστεί, πιέζοντας πολλούς gamers είτε να καθυστερήσουν τις αναβαθμίσεις τους, είτε να στραφούν σε μεταχειρισμένο hardware, είτε να μετακινηθούν σε κονσόλες (PlayStation / Xbox) που προσφέρουν σταθερότερο λόγο απόδοσης/τιμής.



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