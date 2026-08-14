





Με αρκετές αλλαγές προετοιμάζεται το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, ωστόσο τελικά η ομάδα του Γιώργου Λιάγκα δεν φαίνεται να μικραίνει όσο αρχικά αναμενόταν.

Στο πλευρό του παρουσιαστή θα είναι ο Τάσος Τεργιάκης και η Φωτεινή Πετρογιάννη, ενώ στην ομάδα προστίθενται δύο νέα πρόσωπα, η Νόρα Καούρη και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Η παρουσία του Δημήτρη Ουγγαρέζου, πάντως, θα έχει μία ιδιαιτερότητα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν θα βρίσκεται στο πάνελ από την έναρξη της εκπομπής, αλλά θα μπαίνει μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη ενημερωτική ενότητα.

Ο λόγος είναι ότι μέχρι τις 10.00 ο Δημήτρης Ουγγαρέζος θα βρίσκεται στην πρωινή ραδιοφωνική του εκπομπή και αμέσως μετά θα μετακινείται στον ΑΝΤ1 για να ενσωματώνεται στη συνέχεια του «Πρωινού».

Παράλληλα, φαίνεται πως τελικά παραμένει στην εκπομπή και η Γιώτα Κηπουρού, με την παρουσία της όμως να περιορίζεται αποκλειστικά στο ενημερωτικό κομμάτι.

Έτσι, το νέο «Πρωινό» αποκτά έναν πιο ξεκάθαρο διαχωρισμό ανάμεσα στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των προσώπων που θα βρίσκονται καθημερινά στο πλατό.

Η εκπομπή θα ξεκινά στις 09.50, με τον Γιώργο Λιάγκα να έχει δίπλα του τον Τάσο Τεργιάκη και τη Φωτεινή Πετρογιάννη, ενώ στη συνέχεια της ροής θα εντάσσονται η Νόρα Καούρη και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, με τη Γιώτα Κηπουρού να έχει παρουσία στο ενημερωτικό σκέλος.

Πηγή: tvnea.com