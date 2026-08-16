Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κοινοπραξία SpaceRISE (Eutelsat, SES, Hispasat) υπέγραψαν τη συμφωνία υλοποίησης για το πρόγραμμα IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite). Με αυτό το βήμα, το έργο περνά επισήμως από το στάδιο του σχεδιασμού στη φάση της πλήρους κατασκευής και ανάπτυξης.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του IRIS²

Μέγεθος Αστερισμού: Ο σχεδιασμός ενισχύθηκε με επιπλέον 66 δορυφόρους, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στους 348 δορυφόρους.

330 σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη (LEO - Low Earth Orbit).

18 σε μεσαία τροχιά (MEO - Medium Earth Orbit).

Προϋπολογισμός: Η επένδυση αγγίζει τα 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ (μέσω δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης).

Χρονοδιάγραμμα: Οι πρώτες εκτοξεύσεις υπολογίζονται για το 2029, ενώ οι πρώτες κυβερνητικές υπηρεσίες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το 2030.

Βιομηχανικός πυρήνας: Στην υλοποίηση συμμετέχουν κορυφαίοι ευρωπαϊκοί αεροδιαστημικοί κολοσσοί, όπως οι Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, OHB και Aerospacelab.

Γιατί θεωρείται «κυρίαρχο» και πώς διαφέρει από το Starlink;

Αν και συχνά παραβάλλεται με το Starlink της SpaceX, το IRIS² έχει διαφορετικό κύριο προσανατολισμό και στρατηγικό σκοπό:

ΧαρακτηριστικόIRIS² (ΕΕ)Starlink (SpaceX)Πρωτεύων ΣτόχοςΚυβερνητικές, στρατιωτικές & τακτικές επικοινωνίεςΕυρυζωνικό ίντερνετ για ιδιώτες & καταναλωτέςΑσφάλεια & ΚρυπτογράφησηΥψηλής διαβάθμισης (κυβερνοανθεκτικότητα, κρυπτογράφηση)Εμπορική ευρυζωνική σύνδεση (και Starshield για στρατιωτική χρήση)Αρχιτεκτονική ΤροχιώνMulti-orbit (συνδυασμός LEO & MEO)Αποκλειστικά Low Earth Orbit (LEO)Μέγεθος Αστερισμού348 δορυφόροι>10.000 ενεργοί δορυφόροιΗ σημασία της «Ψηφιακής Κυριαρχίας»

Η Ευρώπη επιδιώκει να αποδεσμεύσει τις κρίσιμες υποδομές της (υπουργεία, ένοπλες δυνάμεις, σώματα ασφαλείας, διαχείριση κρίσεων) από ιδιωτικά ή ξένα δίκτυα τρίτων χωρών. Το IRIS² διασφαλίζει ότι σε περίπτωση γεωπολιτικής κρίσης, φυσικών καταστροφών ή κυβερνοεπιθέσεων, η ΕΕ θα διατηρεί αυτόνομη, αδιάλειπτη και κρυπτογραφημένη επικοινωνία.

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