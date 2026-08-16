2026-08-16 09:01:45
Φωτογραφία για Φαρμακεία: Καταργείται το συνοδευτικό σημείωμα υποβολής στον ΕΟΠΥΥ
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Υγείας και Οικονομικών, έγινε αποδεκτό το αίτημα του κλάδου.

Καταργείται η κατάθεση του έντυπου Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής (ΣΣΥ) στην υποβολή λογαριασμών φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ από τους φαρμακοποιούς.

Αυτό προκύπτει από ενημέρωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) προς τα μέλη του, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα εξής:

Είχαμε ζητήσει προ μηνός από τον υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και τον νέο διοικητή του ΕΟΠΥΥ κ. Αθανάσιο Ζαμάνη, την κατάργηση του έντυπου του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής (ΣΣΥ) καθώς αυτό συμπληρώνεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΕΟΠΥΥ στο site της πύλης ΚΜΕΣ.

Αυτό απαιτούσε όμως αλλαγή της διαδικασίας με έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης. Προχθές ενημερωθήκαμε ότι με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών το αίτημα μας έγινε αποδεκτό.

Λόγω της αργίας του Δεκαπενταύγουστου, οδηγίες για το θέμα θα σας αποσταλούν την ερχόμενη εβδομάδα.

Πηγή : iatronet 
pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μέσα από την 5η διάσταση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μέσα από την 5η διάσταση
IRIS 2 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ STARLINK ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
IRIS 2 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ STARLINK ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΔΟΕΑΠ: Όλα τα φαρμακεία οφείλουν να δέχονται συνταγές του Οργανισμού
ΕΔΟΕΑΠ: Όλα τα φαρμακεία οφείλουν να δέχονται συνταγές του Οργανισμού
ΠΦΣ: Κατάργηση της κατάθεσης του έντυπου Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής (ΣΣΥ) στην υποβολή λογαριασμών φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ
ΠΦΣ: Κατάργηση της κατάθεσης του έντυπου Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής (ΣΣΥ) στην υποβολή λογαριασμών φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ
ΠΦΣ: Υποχρεωτική η απασχόληση αδειούχων φαρμακοποιών στα φαρμακεία πολυϊδιοκτησίας που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο
ΠΦΣ: Υποχρεωτική η απασχόληση αδειούχων φαρμακοποιών στα φαρμακεία πολυϊδιοκτησίας που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο
Επιστολή Π.Φ.Σ. προς την εταιρεία MERCK για τον απαράδεκτο τρόπο διάθεσης του φαρμακευτικού σκευάσματος Ovitrelle στα ιδιωτικά φαρμακεία
Επιστολή Π.Φ.Σ. προς την εταιρεία MERCK για τον απαράδεκτο τρόπο διάθεσης του φαρμακευτικού σκευάσματος Ovitrelle στα ιδιωτικά φαρμακεία
Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για τον Αύγουστο: Αλλαγές στη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από ιδιωτικά φαρμακεία
Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για τον Αύγουστο: Αλλαγές στη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από ιδιωτικά φαρμακεία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Επιτρέπει η Φυσική το ταξίδι στο χρόνο;
Επιτρέπει η Φυσική το ταξίδι στο χρόνο;
Μπάμια και διαβήτης – πως μπορούμε να ετοιμάσουμε το θεραπευτικό νερό της
Μπάμια και διαβήτης – πως μπορούμε να ετοιμάσουμε το θεραπευτικό νερό της
Σχόλιο στην Υ.Α. για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ηθικής
Σχόλιο στην Υ.Α. για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ηθικής
Τεχνητή Νοημοσύνη στις ράγες: Πώς τα τρένα «ακούνε» τους ελέφαντες πριν τη σύγκρουση
Τεχνητή Νοημοσύνη στις ράγες: Πώς τα τρένα «ακούνε» τους ελέφαντες πριν τη σύγκρουση
Δεκαπενταύγουστος: Πόλη «φάντασμα» η Αθήνα – Μαζική έξοδος των αδειούχων, αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια παρά τους ισχυρούς ανέμους
Δεκαπενταύγουστος: Πόλη «φάντασμα» η Αθήνα – Μαζική έξοδος των αδειούχων, αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια παρά τους ισχυρούς ανέμους