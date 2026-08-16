2026-08-16 09:01:45

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Υγείας και Οικονομικών, έγινε αποδεκτό το αίτημα του κλάδου.



Καταργείται η κατάθεση του έντυπου Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής (ΣΣΥ) στην υποβολή λογαριασμών φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ από τους φαρμακοποιούς.



Αυτό προκύπτει από ενημέρωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) προς τα μέλη του, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα εξής:



Είχαμε ζητήσει προ μηνός από τον υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και τον νέο διοικητή του ΕΟΠΥΥ κ. Αθανάσιο Ζαμάνη, την κατάργηση του έντυπου του Συνοδευτικού Σημειώματος Υποβολής (ΣΣΥ) καθώς αυτό συμπληρώνεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΕΟΠΥΥ στο site της πύλης ΚΜΕΣ.



Αυτό απαιτούσε όμως αλλαγή της διαδικασίας με έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης. Προχθές ενημερωθήκαμε ότι με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών το αίτημα μας έγινε αποδεκτό.



Λόγω της αργίας του Δεκαπενταύγουστου, οδηγίες για το θέμα θα σας αποσταλούν την ερχόμενη εβδομάδα.



Πηγή : iatronet

pharmateam

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