2026-08-16 11:39:08
Φωτογραφία για Μίνα Καραμήτρου: Το αινιγματικό μήνυμα μετά το «10 Παντού» – «Όταν γυρίσουμε, θα πούμε και όλα τα υπόλοιπα»



Με μια ανάρτηση που δεν πέρασε απαρατήρητη, η Μίνα Καραμήτρου άφησε να εννοηθεί πως το επόμενο επαγγελματικό της βήμα ίσως βρίσκεται ήδη σε τροχιά ανακοινώσεων.

Η δημοσιογράφος δημοσίευσε ένα βίντεο έχοντας στο πλευρό της τη σκυλίτσα της, Πουπέ, λίγο πριν αναχωρήσουν για τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου. Ωστόσο, μία συγκεκριμένη φράση ήταν αρκετή για να δημιουργήσει ερωτήματα γύρω από όσα ετοιμάζει για τη συνέχεια.

«Πουπέ! Είσαι έτοιμη για το καινούργιο ταξίδι; Για το ωραίο ταξίδι. Λοιπόν, πάμε τώρα για το ταξίδι του Δεκαπενταύγουστου και όταν γυρίσουμε, Πουπέ μου, θα πούμε και όλα τα υπόλοιπα, για το υπόλοιπο ταξίδι. Ξέρεις εσύ», ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά.

Το «υπόλοιπο ταξίδι» που ανέφερε η Μίνα Καραμήτρου ήταν εκείνο που τράβηξε περισσότερο την προσοχή, καθώς η συγκεκριμένη ανάρτηση έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας της στο «10 Παντού» του OPEN.



Χωρίς να προχωρά σε κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση, η ίδια φαίνεται να κρατά για μετά τον Δεκαπενταύγουστο τις αποκαλύψεις γύρω από την επόμενη επαγγελματική της σελίδα.



Το μόνο βέβαιο προς το παρόν είναι ότι η Μίνα Καραμήτρου αποχαιρετά ένα τηλεοπτικό κεφάλαιο και, όπως αφήνει η ίδια να εννοηθεί, ένα νέο «ταξίδι» βρίσκεται μπροστά της.



Πηγή: tvnea.com
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