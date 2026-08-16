





Μια σημαντική αλλαγή στο εμπορικό κομμάτι της Eurovision φέρνει η απόφαση της Moroccanoil να ολοκληρώσει τη συνεργασία της με τον διαγωνισμό μετά από έξι χρόνια συνεχούς παρουσίας.

Η εταιρεία, που είχε εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χορηγούς του θεσμού, δεν θα ανανεώσει τη συμφωνία της για τη Eurovision του 2027. Η EBU επιβεβαίωσε την εξέλιξη, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι πρόκειται για απόφαση της ίδιας της Moroccanoil και όχι για διακοπή της συνεργασίας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.

Η σχέση των δύο πλευρών είχε ξεκινήσει το 2020 και έκτοτε η εταιρεία είχε έντονη παρουσία στις επίσημες δραστηριότητες της Eurovision, στα ψηφιακά μέσα του διαγωνισμού αλλά και σε μεγάλες εκδηλώσεις, όπως το Turquoise Carpet.

Η αποχώρηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της χρονικής συγκυρίας. Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ημέρες μετά τη γνωστοποίηση του νέου πακέτου κανονισμών που θα ισχύσει από το 2027 και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νέα δεδομένα για τη φιλοξενία του διαγωνισμού σε χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη ή ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωπολιτική κατάσταση.

Η Moroccanoil έχει ισραηλινή προέλευση και τα τελευταία χρόνια η παρουσία της στη Eurovision είχε βρεθεί κατά καιρούς στο επίκεντρο συζητήσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία η συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό προκαλεί έντονες αντιδράσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη σύνδεση ανάμεσα στην αποχώρηση της εταιρείας και τις τελευταίες αποφάσεις της EBU. Η επίσημη ενημέρωση περιορίζεται στο γεγονός ότι η Moroccanoil επέλεξε να μην συνεχίσει τη συμφωνία της μετά το 2026.

Για τη Eurovision, πάντως, η αλλαγή είναι σημαντική και σε πρακτικό επίπεδο, καθώς ανοίγει πλέον η συζήτηση για τον εμπορικό συνεργάτη που θα καλύψει το κενό από το 2027.

Η επόμενη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας και θα είναι η πρώτη Eurovision της νέας εποχής κανονισμών, αλλά και η πρώτη μετά την ολοκλήρωση μιας από τις μακροβιότερες χορηγικές συνεργασίες των τελευταίων ετών.

Πηγή: tvnea.com