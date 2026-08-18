2026-08-18 15:10:15
Φωτογραφία για Η «Αθλητική Κυριακή» επιστρέφει ανανεωμένη στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Η «Αθλητική Κυριακή» με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη επιστρέφει ανανεωμένη στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Η μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026, στις 23:00 και μας μεταφέρει στην καρδιά της αθλητικής δράσης.

Η αθλητική επικαιρότητα στην Ελλάδα και στον κόσμο, αποκλειστικά ρεπορτάζ και συνεντεύξεις, όλα όσα ξεχώρισαν και όλα όσα έρχονται στην αγωνιστική δράση, παρουσιάζονται στην αγαπημένη εκπομπή της ΕΡΤ.

Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης και η Χριστίνα Βραχάλη μας ενημερώνουν για ό,τι συμβαίνει εντός και εκτός γηπέδων, ενώ ο Παναγιώτης Βαρούχας αναλύει όλες τις επίμαχες φάσεις που θα συζητηθούν.

Η «Αθλητική Κυριακή» επιστρέφει για να γίνει και πάλι το καθιερωμένο κυριακάτικο ραντεβού με τον κόσμο των σπορ. Κάθε Κυριακή, στις 23:00, στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

INFO

«Αθλητική Κυριακή»

Παρουσιάζουν ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης και η Χριστίνα Βραχάλη.

Τις επίμαχες φάσεις σχολιάζει ο Παναγιώτης Βαρούχας.

Αρχισυντάκτες: Γιώργος Χαϊκάλης και Τάκης Κουλουμπής

Επιμέλεια εκπομπής: Παναγιώτης Μπότσας και Μιχάλης Πέτκωφ

Σκηνοθέτης: Μιχάλης Δημητρόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Ηλίας Φέξης

Πηγή: tvnea.com
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