2026-08-18 15:10:15

Η «Αθλητική Κυριακή» με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη επιστρέφει ανανεωμένη στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Η μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026, στις 23:00 και μας μεταφέρει στην καρδιά της αθλητικής δράσης.



Η αθλητική επικαιρότητα στην Ελλάδα και στον κόσμο, αποκλειστικά ρεπορτάζ και συνεντεύξεις, όλα όσα ξεχώρισαν και όλα όσα έρχονται στην αγωνιστική δράση, παρουσιάζονται στην αγαπημένη εκπομπή της ΕΡΤ.



Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης και η Χριστίνα Βραχάλη μας ενημερώνουν για ό,τι συμβαίνει εντός και εκτός γηπέδων, ενώ ο Παναγιώτης Βαρούχας αναλύει όλες τις επίμαχες φάσεις που θα συζητηθούν.



Η «Αθλητική Κυριακή» επιστρέφει για να γίνει και πάλι το καθιερωμένο κυριακάτικο ραντεβού με τον κόσμο των σπορ. Κάθε Κυριακή, στις 23:00, στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.



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«Αθλητική Κυριακή»



Παρουσιάζουν ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης και η Χριστίνα Βραχάλη.



Τις επίμαχες φάσεις σχολιάζει ο Παναγιώτης Βαρούχας.



Αρχισυντάκτες: Γιώργος Χαϊκάλης και Τάκης Κουλουμπής



Επιμέλεια εκπομπής: Παναγιώτης Μπότσας και Μιχάλης Πέτκωφ



Σκηνοθέτης: Μιχάλης Δημητρόπουλος



Βοηθός σκηνοθέτη: Ηλίας Φέξης



Πηγή: tvnea.com



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