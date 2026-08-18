2026-08-18 15:10:15
Φωτογραφία για Αποκλειστικό:Διαψεύδονται τα σενάρια για πάγωμα του «Πιο Αδύναμου Κρίκου» - Πότε μπαίνει σε γυρίσματα ο Τάσος Δούσης;



Κανονικά προχωρά ο νέος κύκλος του «Πιο Αδύναμου Κρίκου», παρά τις πληροφορίες των τελευταίων ημερών που ήθελαν το τηλεπαιχνίδι να έχει μπει στον «πάγο».

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TVNEA.com, ο Τάσος Δούσης ετοιμάζεται να μπει στο στούντιο για τα πρώτα γυρίσματα στα τέλη Αυγούστου, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση του γνωστού τηλεπαιχνιδιού.

Η εξέλιξη αυτή διαψεύδει ουσιαστικά τα σενάρια που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα και ήθελαν την επιστροφή του format να βρίσκεται στον αέρα ή ακόμη και να μετατίθεται για αργότερα.

Αντίθετα, η παραγωγή προχωρά στον σχεδιασμό της και, εφόσον δεν υπάρξει κάποια αλλαγή της τελευταίας στιγμής, οι κάμερες αναμένεται να ανάψουν πριν ολοκληρωθεί ο Αύγουστος.

Η παρουσία του Τάσου Δούση στον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» αποτελεί παράλληλα μια διαφορετική τηλεοπτική δοκιμασία για τον ίδιο, καθώς περνά σε ένα format με εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα από τις ταξιδιωτικές και ενημερωτικές εκπομπές με τις οποίες έχει ταυτιστεί μέχρι σήμερα.

Το μόνο βέβαιο, πάντως, είναι ότι ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» δεν παγώνει και η προετοιμασία για την επιστροφή του συνεχίζεται κανονικά.

Πασχαλίδης Γιώργος



Πηγή: tvnea.com
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