Έναν σημαντικό κύκλο στην επαγγελματική του πορεία κλείνει ο Απόστολος Μαγγηριάδης, ο οποίος αποχωρεί από την ΕΡΤ έπειτα από τέσσερα χρόνια παρουσίας στη δημόσια τηλεόραση.Ο δημοσιογράφος επέλεξε να γνωστοποιήσει την αποχώρησή του μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στα social media, κάνοντας έναν προσωπικό απολογισμό της διαδρομής του και ευχαριστώντας όλους όσοι βρέθηκαν δίπλα του αυτά τα χρόνια.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις διοικήσεις με τις οποίες συνεργάστηκε, αλλά και στους δημοσιογράφους, τους τεχνικούς και τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες που συνέβαλαν καθημερινά στη δουλειά του.Για τον Απόστολο Μαγγηριάδη η αποχώρηση από την ΕΡΤ δεν σημαίνει απομάκρυνση από την τηλεόραση. Αντίθετα, αποτελεί την αφετηρία για το επόμενο επαγγελματικό του βήμα, καθώς τη νέα σεζόν θα συνεχίσει την πορεία του στον ΣΚΑΪ.Έτσι, μετά από τέσσερα χρόνια στη δημόσια τηλεόραση, ο δημοσιογράφος αποχαιρετά ένα σημαντικό κεφάλαιο και ετοιμάζεται να ανοίξει το επόμενο, αυτή τη φορά από διαφορετική τηλεοπτική στέγη.«Αποχαιρετώ την ΕΡΤ και τους ανθρώπους της με τεράστιο σεβασμό και ευγνωμοσύνη. Υπήρξε για μένα εξαιρετική τιμή και ευθύνη να εργαστώ για τέσσερα χρόνια στη δημόσια τηλεόραση. Ο Konstantinos Zoulas ήταν ο άνθρωπος που πίστεψε σε εμένα και μου έδωσε τα ηνία του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων και του οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ, όπως και στον σημερινό Πρόεδρο Γιάννη Παπαδόπουλο που με τίμησε με την εμπιστοσύνη του και είχαμε άψογη συνεργασία. Μεγάλο ευχαριστώ και στη Lina Papadaki II που ήταν πάντα δίπλα για να βοηθήσει σε όλα. Συνεργαστήκαμε άψογα με τους διευθυντές ειδήσεων, Fotis Kafarakis Βασίλη Θωμόπουλο Ioannis Troupis Maria Stavropoulou και Titika Anousaki και με όλους τους συναδέλφους δημοσιογράφους και τεχνικούς που δουλεύουν νυχθημερόν για να παραχθεί ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Οφείλω κι ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που εργάστηκαν στις εκπομπές PressTalk, Επιλογος και ERTalks, τη Lina Kapetaniou, το Lazaros Beltsios τη σκηνοθέτη μας Maria Andreadelli και βέβαια όλους τους συνεργάτες που δούλεψαν με κέφι και μεράκι για αυτές τις εκπομπές. Με την έρευνα μας και τις συνεντεύξεις μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε τα όσα περίπλοκα και δυσνόητα συμβαίνουν στην εποχή μας, στα γεωπολιτικά, στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στην κοινωνία, στον αθλητισμό και στην επιστήμη. Νιώθω ότι το κάναμε με μεγάλη προσοχή και σεβασμό στον τηλεθεατή. Όλοι οι αποχαιρετισμοί είναι δύσκολοι, ωστόσο οι αλλαγές μας βοηθάνε να γινόμαστε όλοι καλύτεροι. The show must go on.»Πηγή: tvnea.com